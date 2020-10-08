Samanyolu Haber /Gündem / Eski bakanlardan Cahit Turan da koronavirüse yakalandı /08 Ekim 2020 23:19

Eski bakanlardan Cahit Turan da koronavirüse yakalandı

Eski bakanlardan Cahit Turan'ın da koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Turan daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

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Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs testi pozitif çıktı. Turhan'ın tedavi için Trabzon Kaşüstü Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

2018-2020 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapan Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.

Cahit Turhan, sosyal medya hesabından "Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz" sözleriyle hastalığını duyurdu.

Turhan’ın Trabzon Kaşüstü Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.


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