Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan o ülkedeki büyükelçisini Bakü'ye çağırdı /08 Ekim 2020 22:08

Azerbaycan o ülkedeki büyükelçisini Bakü'ye çağırdı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden savaşta bazı Yunan vatandaşlarının Ermenistan ordusu saflarına katılması sonrasında Azerbaycan'dan 'büyükelçi' adımı geldiği ifade edildi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Yunan vatandaşlarının Ermenistan ordusu saflarında Dağlık Karabağ çatışmalarına katılmaları nedeniyle Azerbaycan'ın Yunanistan büyükelçisinin istişareler için Bakü'ye çağrıldığını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül'de Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı yeni saldırı eyleminin bir parçası olarak, işgal altındaki Azerbaycan topraklarına Yunanistan da dahil olmak üzere yabancı ülkelerden Ermeni vatandaşların gelişine ilişkin açık kaynaklarda bulunan bilgileri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine sunduk. Bu bağlamda, karşı taraftan konuyla ilgili soruşturma yapması ve bilgi vermesi istenmiştir. Rum tarafının istişareler için büyükelçisini geri çağırma kararının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Yunanistan Cumhuriyeti büyükelçisi istişareler için Bakü'ye çağrıldı."

Daha önce Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan hükümetinin Yunanistan'ın vatandaşlarının Dağlık Karabağ'da savaşmak üzere paralı asker olarak Ermenistan ordusuna katılmasına hoşgörülü davrandığı yönündeki "asılsız ve hakaret içeren iddialar" nedeniyle Bakü'deki büyükelçisinin istişareler için Atina'ya çağrıldığını açıklamıştı.
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