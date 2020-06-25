Samanyolu Haber /Ekonomi / 370 liralık döner için tuhaf savunma! /25 Haziran 2020 11:42

370 liralık döner için tuhaf savunma!

Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 porsiyon dönerin 370 liradan satılmasını savundu: Zorla satmıyor ki!

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 porsiyon dönerin 370 liraya, bir bardak gazlı içeceğin de 61 liraya satıldığını gösteren fatura tartışma başlattı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl ise eleştirileri "insafsız" buldu. 

Bingön sosyal medya hesabında, “Bana göre durum normal. Bu arz-talep meselesi. Kişi fiyatını koyuyor, müşteri de bunu bilerek, isteyerek gidiyor. Zorla satmıyor ki sana!” ifadelerini kullandı.

NE İŞİN VAR O LÜKS RESTORANLARDA!

Serbest piyasa ekonomisinin tam da bu fikre dayandığını belirten Bingöl şunları söyledi: "Geçen sene Fransa’da Michelin yıldızlı bir restorana gittim. ‘Kişi başı 300 euro’ diyor. Bunu kabul ederek oraya gidiyorum, sonra da ‘Vay efendim, çok pahalı’ diye isyan ediyorum. Olur mu böyle bir şey? Ya gitmeyeceksin ya da şikâyet etmeyeceksin. Ne işin var o lüks restoranlarda!"
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