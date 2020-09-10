Samanyolu Haber /Ekonomi / 38 yıllık pazarcı: Daha kötü bir dönem görmedim /10 Eylül 2020 10:47

38 yıllık pazarcı: Daha kötü bir dönem görmedim

Türkiye'de ekonomik kriz nedeniyle fiyatların yükselmesi ve TL’nin değer kaybı halkı olumsuz etkiliyor. Pazara alışverişe gidenler evlerine elleri boş dönüyor. Esnaf ise tezgâhtaki ürünleri satamamaktan şikâyetçi.

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Ekonomik kriz nedeniyle günden güne artış gösteren pazar fiyatları alıcıyı da satıcıyı da memnun etmiyor. Kriz sebebiyle vatandaşlar pazar arabaları dolmadan evin yolunu tutuyor.
 
Birgün Gazetesi'ndeki habere göre İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Çarşamba Pazarı’nda 40 senedir pazarcılık yaptığını söyleyen Mustafa Toprakçı, vatandaşların eskiye göre artık çok daha az şey aldığını belirtiyor. Dört çocuklu ailelerin bile bir kiloluk meyve aldığını kaydeden Toprakçı, “Fiyatlar marketlere göre uygun. Markette şeftali sekiz, on lira, bizde beş lira. Geçen seneler ise daha ucuzdu. İnsanlar artık eskiye göre çok daha az alıyorlar. Bundan maalesef herkes dertli. Eskiden bu saatlerde satış yapardık. Ama şimdi cebimde sabahtan beri on lira var” dedi.

38 YILIN EN KÖTÜ TABLOSU

Pazarlarda 38 yıldır yumurta satan Hayati Ay ise “Vatandaşın geliri kısıtlı. 30 tane alacağına 15 tane alıyor. Eskiden 2 bin koli satıyorduk şimdi 750 koli satıyoruz. 38 yıldır gördüğüm en kötü tablo bu tablo” dedi.

Pazarda alışveriş yapan Musa Ardal is “Fiyatlar pahalı, alamıyoruz. Düşük emekli maaşıyla geçiniyoruz. Poşetleri doldurmak nerede? Anca yarısını doldurabiliyoruz. Ucuzlardan alıp gidiyoruz. Pazarlar yine bir nebze daha ucuz. Burada domates iki lira, manavda dört, beş lira” dedi. Sabahattin Vatanacan ise “Pazar torbalarını dolduramıyoruz, şimdi boş gideceğim. Geldiğime de pişman oldum” dedi.
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