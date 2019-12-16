Samanyolu Haber /Gündem / 39 kiloya düştü! /16 Aralık 2019 11:56

39 kiloya düştü!

İki yılı aşkın sürenin akabinde 20 Kasım 2019'da tahliye edilen Grup Yorum üyesi Bahar Kurt süresiz açlık grevini sürdürüyor. Kurt 39 kiloya düştü.

SHABER3.COM

Grup Yorum üyesi Bahar Kurt açlık grevinin 188'inci gününde 39 kiloya düştü. 

“Silivri Hapishanesi’nde tutuklu olan arkadaşlarımız İbrahim Gökçek, Barış Yüksel ve Ali Aracı da süresiz açlık grevindeler. 12 Aralık Perşembe günü Silivri Hapishanesi’ne görüşe giden aileler, arkadaşlarımızın zorla müdahale tehdidi altında olduğunu öğrendiler.” diyen Kurt, zorla müdahalenin sakat bırakmak anlamına geldiğini ifade etti.

20 KASIM'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İki yılı aşkın sürenin akabinde 20 Kasım 2019'da tahliye edilen Bahar Kurt süresiz açlık grevini sürdürüyor.

Açlık grevinin gerekçesi olarak 4 talep sıralayan Kurt; konser yasaklarının kaldırılmasını, İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulmasını, tutuklu Grup Yorum elemanlarının serbest bırakılmasını ve açılan davaların düşürülmesini istiyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, 39 kiloya düşen Kurt, "Halkımıza, sanatçı dostlarımıza çağrı yapıyorum: Grup Yorum’un açlığına ses olun. Sanata ve sanatçıya yönelik baskıyı, sansürü ancak dayanışma ile aşabiliriz." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 39 kiloya düştü! Sonraki Haber >>

İşte İran'ın insansı robotu

İşte İran'ın insansı robotu

Trenin altında kaldı yara almadan kurtuldu

Trenin altında kaldı yara almadan kurtuldu

Dalga dalga yayılıyor...

Dalga dalga yayılıyor...

Numan Kurtulmuş'tan Erdoğan'a ağır sözler...

Numan Kurtulmuş'tan Erdoğan'a ağır sözler...

''Perinçek bizi savunuyor, böyle bir dünya olabilir mi ya?''

''Perinçek bizi savunuyor, böyle bir dünya olabilir mi ya?''

Yaşananlar duyurulursa erken biter

Yaşananlar duyurulursa erken biter

Davutoğlu partisinin en genç kurucu üyesi: Bizimkinin en azından diploması var!

Davutoğlu partisinin en genç kurucu üyesi: Bizimkinin en azından diploması var!

Almanya'ya mülteci olarak gelmişti, şimdi...

Almanya'ya mülteci olarak gelmişti, şimdi...

Duruşmada cam kafesten kaçmaya kalktı

Duruşmada cam kafesten kaçmaya kalktı

THY'de damacana müdürlüğü var!

THY'de damacana müdürlüğü var!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:02:24