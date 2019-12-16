Grup Yorum üyesi Bahar Kurt açlık grevinin 188'inci gününde 39 kiloya düştü.





“Silivri Hapishanesi’nde tutuklu olan arkadaşlarımız İbrahim Gökçek, Barış Yüksel ve Ali Aracı da süresiz açlık grevindeler. 12 Aralık Perşembe günü Silivri Hapishanesi’ne görüşe giden aileler, arkadaşlarımızın zorla müdahale tehdidi altında olduğunu öğrendiler.” diyen Kurt, zorla müdahalenin sakat bırakmak anlamına geldiğini ifade etti.





20 KASIM'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ





İki yılı aşkın sürenin akabinde 20 Kasım 2019'da tahliye edilen Bahar Kurt süresiz açlık grevini sürdürüyor.





Açlık grevinin gerekçesi olarak 4 talep sıralayan Kurt; konser yasaklarının kaldırılmasını, İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulmasını, tutuklu Grup Yorum elemanlarının serbest bırakılmasını ve açılan davaların düşürülmesini istiyor.





Cumhuriyet'in haberine göre, 39 kiloya düşen Kurt, "Halkımıza, sanatçı dostlarımıza çağrı yapıyorum: Grup Yorum’un açlığına ses olun. Sanata ve sanatçıya yönelik baskıyı, sansürü ancak dayanışma ile aşabiliriz." ifadelerini kullandı.