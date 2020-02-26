Erdoğan'dan uçakta yeni açıklamalar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanının çok yakın zamanda değişeceğini iddia etti.
Yargının nasıl talimatla çalıştığın ele veren Erdoğan, mahkemelere yeni dosyalar geleceğini söyledi. Erdoğan, “Biri gidiyor biri geliyor… Bitmedi, bundan sonra da olur çok kısa zaman içerisinde. Çünkü bunların yargı ile olan süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an gelebilir.” dedi.
"KAVALA'NIN ZENGİN OLMASI ONU KURTARMAYA YETMEZ!"
Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinden dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplandırdı.
Erdoğan, Gezi Davası'nda hakkında beraat ve tahliye kararı verilen işadamı Osman Kavala'nın yeniden tutuklanmasına dair, "Adamın çok zengin olmasının, zengin sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım. Çünkü Gezi bu ülkeye bir ihanet olayıdır. Bu vatana ihanet olayıdır. Bunu en kritik anda yaşayan şahsımdır." ifadelerini kullandı.
AKP LİDERİ ERDOĞAN'IN GAZETECİLERİN SORULARINA VERDİĞİ CEVAPLAR
Kemal Kılıçdaroğlu ‘Yakında iktidar oluyoruz, tabanımız hazır olsun’ dedi. Yorumunuz nedir?
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Başka bir şeye gerek var mı? 50 yıl, 60 yıl oldu hep böyle söylediler. Yani maalesef yalandan başka hiçbir sermayeleri yok. Şimdi hepsi bir araya gelecekler… Durmadan genel başkan değişir mi?
Durmadan genel başkanları değişiyor. Biri gidiyor biri geliyor… Bitmedi, bundan sonra da olur çok kısa zaman içerisinde. Çünkü bunların yargı ile olan süreçleri çok yoğun işleyecek.
Yeni yeni dosyalar her an gelebilir. Cumhurbaşkanı niye bunu söyledi? demeyin. Gelebilir, çünkü her şey ortada. Yaptıkları her şey suç.
Osman Kavala’nın tahliyesi ve başka bir soruşturma kapsamında yeniden tutuklanmasıyla ilgili bir soru üzerine…
Benim polisime katil demenin bedelini kim ödeyecek? O günlerin bütün çekimleri yok mu? Var. Bu zatın bir defa o terör örgütleri ile beraber görüntüleri var. İşin içinde aktör ve bu aktör ile ilgili olanlar bitenler ortada. Ben burada ister istemez topu yargıya atacağım.
Yargı hâlâ “Gezi ile bunun alakası yok” diyorsa kusura bakmasınlar, ortada bir gerçek var. Benim polisime "katil" diyor. Gezi bu ülkeye bir ihanet olayıdır. Bu vatana ihanet olayıdır.
Dolmabahçe’deki ofisimizin girmeye çalıştılar ve ofisin karşısına çok çirkin adice sloganlar yazdılar. Bezmialem Valide Sultan Camii'ni 3 gün işgal ettiler. İçeriden bira kutuları çıktı. Kimsenin umurunda değil.
İlla silah mı olması lazım? Bunlar bir şekilde girecekler ve ondan sonra da elini kolunu sallayarak devam edecekler?
"4'LÜ ZİRVE KONUSUNDA KESİN DEĞİL DESEM DAHA YERİDİR"
İdlib konusundaki 4’lü zirve 5 Mart’ta olacak mı? Yeri neresi olacak? Rusya’nın tutumunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?
Bu dörtlü zirve konusunda şu anda “kesin değil” dersem daha yeridir. Çünkü Sayın Putin “Biz bunu ikimiz beraber yapsak daha isabetli olur.” gibi bir teklif getirince, ben dedim ki “Bu da olabilir, 4’lü de olabilir." Şu anda İdlib’de bizim ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor.
Tarih konusunda hemen hemen mutabık sayılırız, yani 5 Mart itibarıyla… Yeri itibarıyla büyük ihtimalle İstanbul olacak. Bu arada ikili, dörtlü meselesini yine görüşmelerle devam ettireceğiz.
İdlib için şubat ayı sonuna kadar rejime süre verilmişti. Zaman doluyor. Türkiye bir askeri harekat yürütecek mi?
Bizim Şubat sonu tabirimiz tamamen bizim gözlem noktalarımız ile alakalıdır. Çünkü gözetleme noktalarımıza yönelik bir kuşatma söz konusu ve bu kuşatmaya müsaade edemeyiz.
"ESED KUVVETLERİ ÇEKİLMEZSE GEREKENİ YAPARIZ"
Bunların geri çekilmesinin gereğini biz kendimiz uyguladık. Bu arada da gözetleme kulelerimizi tahkim ettik, tahkim etmeye de devam ediyoruz. Buradan bu unsurların güneye çekilmelerini söyledik. “Çekilmemeleri halinde gereğini yaparız.” dedik.
İdlib’e Batı’dan yardım beklentiniz var mı? Örneğin NATO ve ABD’den gelecek Patriot’ların konuşlandırılması konularında.
Şu anda Amerika’nın bir destek sözü Sayın Trump ile görüştüğümde vardı. Ama henüz bir destek söz konusu değil. Görünen o ki bu ara bir daha görüşmemiz gerecek. İlgili arkadaşlarımız muhatapları ile görüşmeler yapacak.
ERDOĞAN: AMERİKA PATRIOT VERECEKS VERSİN!
Patriot meselesine gelince, ben çok net olarak söyleyeyim, şu anda Amerika’nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık; “Eğer bize Patriot gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz.”
Şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok. Ellerinde böyle bir şey yok. Verecekseniz verin, Kongre’den bunun iznini ben almayacağım, siz alacaksınız. Bizim tabi her görüşmemiz de Patriot söz konusu oluyor.
Türkiye’de özellikle muhalefet kaynaklı en az günde birkaç yalan haber üretiliyor. Bununla mücadelede herhangi bir yasal düzenleme yoluna gidilmesini önerir misiniz?
Bu sabah bu malum televizyon kanalıyla ilgili orada biraz da celallenmemin sebebi de böyle bir yalan haberdi. Benim ilçem ile alakalı, Rize, Güneysu HES ile alakalı bir haber…
Bu malum kanalın kameramanları, muhabirleri de oraya gitmişler. Tabi AK Parti’li birkaç kişiyi de tezgâha düşürüyorlar, onları da orada konuşturmak suretiyle ‘Oy zamanı kapımızı çalarlar, bunu yaparken bize mi sordular’ gibi söylemler…
Ben bugün kaymakamı aradım; “Bununla alakalı ruhsatı var mı?” dedim. Kaymakam bey dedi ki “Ruhsatı, her şeyi var.” Bunların derdi bu; “Niye bize sorulmadan başladı?” Ondan sonra belediye başkanını aradım. Başkan da dedi ki “Ruhsatları, her şeyleri var, fakat dert başka.” Dert, bunları yapan kim?
HES SUYUN DEBİSİNİ AZALTACAKSA DSİ NİYE MÜSAADE ETMİŞ?
Yapanlar Ak Partili. Bundan bu işe girdiler ve Rize merkezden de solculuğu ile meşhur olan avukat, malum televizyon kanalıyla beraber tezgâhı kurup oradan güya bize kan kaybettirecekler.
Adamlar HES ile ilgili boruları almışlar, işlemlere başlamışlar ondan sonra üstüne yol geçecek, türbinleri sipariş etmişler. Şimdi bunların vatanseverlik diye bir şeyi olabilir mi?
Burada olsa olsa tek sıkıntı “su debisi nedir?” noktasında… Bu HES hakikaten su debisini azaltacaksa o zaman DSİ buna niye müsaade etmiş, ayrı bir konu. Bu tartışılır, fakat dert bu değil, dert başka. Şimdi bu ara yeni yeni terör örgütleri çıkıyor, garip garip terör örgütleri çıkıyor.”