Erdoğan'dan uçakta yeni açıklamalar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanının çok yakın zamanda değişeceğini iddia etti.





Yargının nasıl talimatla çalıştığın ele veren Erdoğan, mahkemelere yeni dosyalar geleceğini söyledi. Erdoğan, “Biri gidiyor biri geliyor… Bitmedi, bundan sonra da olur çok kısa zaman içerisinde. Çünkü bunların yargı ile olan süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an gelebilir.” dedi.





"KAVALA'NIN ZENGİN OLMASI ONU KURTARMAYA YETMEZ!"





Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinden dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplandırdı.





Erdoğan, Gezi Davası'nda hakkında beraat ve tahliye kararı verilen işadamı Osman Kavala'nın yeniden tutuklanmasına dair, "Adamın çok zengin olmasının, zengin sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım. Çünkü Gezi bu ülkeye bir ihanet olayıdır. Bu vatana ihanet olayıdır. Bunu en kritik anda yaşayan şahsımdır." ifadelerini kullandı.



AKP LİDERİ ERDOĞAN'IN GAZETECİLERİN SORULARINA VERDİĞİ CEVAPLAR





Kemal Kılıçdaroğlu ‘Yakında iktidar oluyoruz, tabanımız hazır olsun’ dedi. Yorumunuz nedir?







Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Başka bir şeye gerek var mı? 50 yıl, 60 yıl oldu hep böyle söylediler. Yani maalesef yalandan başka hiçbir sermayeleri yok. Şimdi hepsi bir araya gelecekler… Durmadan genel başkan değişir mi?





Durmadan genel başkanları değişiyor. Biri gidiyor biri geliyor… Bitmedi, bundan sonra da olur çok kısa zaman içerisinde. Çünkü bunların yargı ile olan süreçleri çok yoğun işleyecek.





Yeni yeni dosyalar her an gelebilir. Cumhurbaşkanı niye bunu söyledi? demeyin. Gelebilir, çünkü her şey ortada. Yaptıkları her şey suç.





Osman Kavala’nın tahliyesi ve başka bir soruşturma kapsamında yeniden tutuklanmasıyla ilgili bir soru üzerine…





Benim polisime katil demenin bedelini kim ödeyecek? O günlerin bütün çekimleri yok mu? Var. Bu zatın bir defa o terör örgütleri ile beraber görüntüleri var. İşin içinde aktör ve bu aktör ile ilgili olanlar bitenler ortada. Ben burada ister istemez topu yargıya atacağım.





Yargı hâlâ “Gezi ile bunun alakası yok” diyorsa kusura bakmasınlar, ortada bir gerçek var. Benim polisime "katil" diyor. Gezi bu ülkeye bir ihanet olayıdır. Bu vatana ihanet olayıdır.





Dolmabahçe’deki ofisimizin girmeye çalıştılar ve ofisin karşısına çok çirkin adice sloganlar yazdılar. Bezmialem Valide Sultan Camii'ni 3 gün işgal ettiler. İçeriden bira kutuları çıktı. Kimsenin umurunda değil.





İlla silah mı olması lazım? Bunlar bir şekilde girecekler ve ondan sonra da elini kolunu sallayarak devam edecekler?





"4'LÜ ZİRVE KONUSUNDA KESİN DEĞİL DESEM DAHA YERİDİR"