Samanyolu Haber /Gündem / Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: Sen ne yaptın lan! /26 Şubat 2020 12:04

Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: Sen ne yaptın lan!

Van depremi sonrası Tele 1 televizyonunda yaptığı yayında, deprem vergileri üzerinden Adalet ve Kalınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Can Ataklı, oldukça sert bir dil kullandı. Bu sözlerden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' iddiası ile soruşturma başlattı.

Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: “Sen ne yaptın lan!”

Gazeteci Can Ataklı Tele 1’de yayınlanan sabah programında, Van’da 9 cana mal olan depremi ele aldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı deprem vergileri üzerinden eleştiren Ataklı, “Kime ne harcadınız? Benim param. Paramı sormayayım mı? Hadi Atatürk Cumhuriyetiydi onlar yapmadı. Sen ne yaptın lan. 17 yıldır oradasın yine su basıyor, yine yangın, yine depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti.” ifadelerini kullandı.

SAVCILIKTAN JET SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Can Ataklı'nın bir televizyon kanalında sunduğu programdaki ifadeleri incelendi. 

Başsavcılık, söz konusu ifadelerde hakaret içerikli sözlerin yer alması üzerine Ataklı hakkında, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' iddiası ile soruşturma açtı.
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