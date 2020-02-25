Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal'dan Erdoğan'a FOX TV cevabı /25 Şubat 2020 22:05

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a FOX TV cevabı

Fatih Portakal, Erdoğan'ın "FOX önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bıraksın" sözlerine yanıt verdi.

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FOX Tv Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, "FOX önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bıraksın" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalan haber ürettiğimizi söylüyor. Yalan haber yapmıyoruz. Kendi sözü ortada, biz doğru haber yapıyoruz'' dedi.

YALAN HABER YAPMIYORUZ

Haber bülteninde Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan ve Erdoğan'ın 11 saniye muhabire yanıt vermediğinin altını çizen Portakal,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalan haber ürettiğimizi söylüyor. Yalan haber yapmıyoruz. Kendi sözü ortada, biz doğru haber yapıyoruz. Mersin'de de Elazığ'da da SGK'da da doğru haber yaptık. Her birinin arkasındayız. Yalan diyorsanız bizi mahkemeye verin, vermiyorsunuz da. Alın işte buradaki haberde Cumhurbaşkanı kendi sözünü söyledi. Biz doğru haber yapmaya devam edeceğiz. Bir gazetemiz yok ama haber kanalı da etkili. Genel Müdürümüze söyleriz, gazete de etkili olabilir bence" şeklinde konuştu.
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