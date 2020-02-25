Fox muhabirinden Erdoğan'a zor sorular

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde İstanbul Atatürk Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.





Erdoğan, "Libya'da şehitlerimizin olduğunu duyurdunuz. Muhalefet, 'şehitlerin isimleri neden açıklanmıyor? Muvazzaf mı, sivil mi, neden tören yapılmadı?' diye soruyorlar. Sizin şehitleri verirken kullandığınız ifadelere tepki gösteriyorlar." diyen Fox TV muhabirine, "Neydi o ifade?" diye sordu.





ERDOĞAN YİNE SERT ÇIKTI: FOX ÖNCE GAZETE OLSUN!





"Birkaç tane şehit' ifadesine tepki gösteriyorlar efendim." diyen Fox TV muhabirine Erdoğan sert bir dille cevap verdi: "Değerli arkadaşlar, bakın Fox önce gazete olsun. Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmesi lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin bu söylemleri de beni çok ilgilendirmiyor."





Erdoğan şöyle devam etti: "Biz rakam da olur, sayısal olarak o dediğiniz ifadeyi de kullanmış oluruz. Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın. 'Gidip (Beşar) Esed ile görüşeceksiniz' diyorlar. Bu nasıl muhalefet ya!"





"LİBYA'DA İKİ KOMUTAN ŞEHİT OLDU" HABERLERİ DOĞRUYMUŞ!





Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "O aklı sen kendine sakla da şöyle bir işe yarasın hiç olmazsa." dedi.





Erdoğan, "Arkadaşlar bizim kendimize ait iki tane Libya'da şehidimiz var. Şimdi bu rakamı ben açıkladım." sözleri ile Libya'da biri albay, biri tümgeneral iki komutanın şehit olduğunu teyit etmiş oldu.



Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay şehit haberlerini şu ana kadar teyit etmemişti.



"Bay Kemal ne yapacak bunu?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Suriye Millî Ordusu'ndan şu anda bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var. Yine Bay Kemal şunu da sorsun ya; (General) Hafter'in yanında Wagner'in ne işi var?" diye konuştu.





ERDOĞAN, LİBYA'YA SURİYE'DEN SAVAŞÇI GÖNDERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ





Erdoğan şunları dile getirdi: "Sudan'dan şuradan buradan gelenlerin ne işi var? Ki Suriye Millî Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var. O ortak paydalar çerçevesinde onlar Libya'da bulunuyorlar. Kiminle beraber? Şu anda Suriye'de bizimle beraber mi bunlar. Bizimle beraber. Bizimle beraber olan bu kardeşlerimiz orada da beraber olmayı kendilerine şeref telaki ediyorlar. Oraya gidişlerinin bir manevi boyutu da ayrıca var. Ama bundan Bay Kemal (Kılıçdaroğlu) anlamaz."

