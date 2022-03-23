Samanyolu Haber /Gündem / 4.5 büyüklüğündeki Bursa depremi başka fayları tetikler mi? /23 Mart 2022 20:11

4.5 büyüklüğündeki Bursa depremi başka fayları tetikler mi?

Dün Bursa'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında bu sarsıntının olası bir İstanbul depremini tetikleme ihtimali Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'e soruldu.

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AFAD verilerine göre, bu sabah Aydın'ın Nazilli ilçesinde saat 08.53'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aydın'dan bir önceki gün ise Bursa'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Üst üste gerçekleşen depremlerden sonra sosyal medyada beklenen İstanbul depremiyle ilgili birçok paylaşım ve tahmin yapıldı.

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili Cumhuriyet TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

'BİLİM DIŞI TAHMİN SÜRÜYORLAR'

Zaman zaman Marmara Denizi'nin üzerinde depremlerin gerçekleştiğini ve bu depremlerin olası olduğunu söyleyen Görür, ''İstanbul depremiyle bunların teorik olarak elbette bir ilişkisi var ancak bilim dışı bir amaçla toplum içerisinde tahminde bulunuyorlar. Bizim toplumumuz da fısıltı gazetesine, bilim insanlarından daha çok rağbet ediyor. Bunların hepsi yanlıştır. Depremin önceden kestirilmesi mümkün değildir. Aktif olarak yapılan çalışmalar, depremi önceden kestirme noktasında değildir. Bilim insanları, olası depremleri öngörerek hazırlık yapma noktasına daha fazla rağbet etmektedirler'' ifadelerini kullandı.
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