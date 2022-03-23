4.5 büyüklüğündeki Bursa depremi başka fayları tetikler mi?

'BİLİM DIŞI TAHMİN SÜRÜYORLAR'





AFAD verilerine göre, bu sabah Aydın'ın Nazilli ilçesinde saat 08.53'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Aydın'dan bir önceki gün ise Bursa'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Üst üste gerçekleşen depremlerden sonra sosyal medyada beklenen İstanbul depremiyle ilgili birçok paylaşım ve tahmin yapıldı.Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili'de önemli açıklamalarda bulundu.Zaman zaman Marmara Denizi'nin üzerinde depremlerin gerçekleştiğini ve bu depremlerin olası olduğunu söyleyen Görür, ''İstanbul depremiyle bunların teorik olarak elbette bir ilişkisi var ancak bilim dışı bir amaçla toplum içerisinde tahminde bulunuyorlar. Bizim toplumumuz da fısıltı gazetesine, bilim insanlarından daha çok rağbet ediyor. Bunların hepsi yanlıştır. Depremin önceden kestirilmesi mümkün değildir. Aktif olarak yapılan çalışmalar, depremi önceden kestirme noktasında değildir. Bilim insanları, olası depremleri öngörerek hazırlık yapma noktasına daha fazla rağbet etmektedirler'' ifadelerini kullandı.