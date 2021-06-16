4 saatlik görüşme sonrası Biden ve Putin'den ortak bildiri

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaklaşık 4 saat süren bir görüşme yaparak ortak bildiri yayımladı. Bildiride, nükleer savaşta kazananın olmayacağı belirtilerek, böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılık teyit edildi.





İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan göl kıyısındaki "Villa La Grange" adlı malikane, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk buluşmasına ev sahipliği yaptı





Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşanıyor.





İlk aşamada Putin, Biden ve dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Antony Blinken bir araya geldi. Dar kapsamlı görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Bu aşamadan sonra çoğunlukla danışmanlardan oluşan heyetler arası görüşmeye geçildi. Bu görüşmede dört saat sürdü.





Olası bir nükleer savaşa karşı ortak karar





Ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:





"Biz, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden olarak, şunları not ediyoruz: Rusya ve ABD, gerilim zamanlarında bile stratejik alanda öngörülebilirliğin sağlanması, silahlı çatışma ve nükleer savaş tehdidi ile ilgili risklerin azaltılması ile ilgili ortak hedeflerin uygulanmasında ilerleme sağlayabildiklerini ortaya koydu.





Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) bu yakınlarda uzatılması, nükleer silahların kontrolüne olan bağlılığımızın kanıtıdır. Bugün, nükleer savaşta kazanan olmayacağı ve böyle bir savaşın asla başlatılmaması gerektiği ilkesine bağlılığımızı teyit ediyoruz.





Rusya ve ABD, bu amaçlara ulaşmak için en kısa zamanda stratejik istikrar konusunda kapsamlı ikili diyalog başlatacak, diyalog konuya odaklı ve enerjik olacak. Bu diyalog vasıtasıyla gelecekteki silah kontrolünün ve riskleri azaltma önlemlerinin temelini oluşturmayı amaçlıyoruz."