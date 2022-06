4 yıl önce tek kelime Almanca bilmeden başladığı okulda birinci oldu

Okul birincisi Nihal, törende yaptığı konuşmada başarısının sırrını şöyle anlattı: ”Bugün kaşınızda not ortalaması 1,1 olan bir arkadaşınız olarak duruyorum. Dört sene önce okula 14 yaşında bir kız öğrenci olarak kayıt oldum. O zamanlar hiç mi hiç Almanca bilmiyordum. Sadece iki kelime ‘Hallo’ ve ‘Tschüss’ diyebiliyordum. Çok göz yaşlarına şahit oldum. Tabi ki gülen gözlere de. Acıyı da hissettim, en doğal sevgiyi de. Sevgiyi tanıdığım ilk yer yer ailemdi. Ailem beni hep destekledi ve her zaman yanımdaydı. Şimdi sizler bunu nasıl başardığımı sorarsanız, ben yeni şeyler öğrenmeyi, yeni şehirler keşfetmeyi, yeni insanlar tanımayı ve olaylara farklı perspektiften bakmayı seviyorum. Burada beni destekleyen ve bana yeni şeyler öğreten bütün öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Birbirinizi sevin, çünkü dünyayı sevgi kurtaracak.”









Okul Müdürü Dr. Helmut Dinse, mezuniyet töreninde başarılı öğrencilerin ailelerine teşekkür ederken, İşletme Müdürü Murat Yazgı, ”Özellikle yurtlarımız göçmen öğrencilerimiz için sosyal bir alan oluşturdu. Onları göç sonrası psikolojik derinliklerden kurtarmaya çalıştı. Almanya‘da doğmuş yetişmiş olan öğrencilerimize de, göçmen öğrencilere moral ve motivasyon kaynağı olmaları ve onları sevgiyle aralarına aldıklarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hareketleriyle takdiri ve teşekkürü hak ediyorlar.” dedi.Nihal TR724 yaptığı açıklamada ise duygularını şöyle dile getirdi: ”2017 yılında Almanya’ya geldim. Eringerfeld okullarına kayıt yaptırdım. Hazırlık sınıfına başladım. İlk günlerde her şey benim için belirsiz ve yeniydi. O dönemde okulun bana iyi geldiğini söyleyebilirim. Ortam yabancı değildi, danışabileceğim insanlar vardı. Yurtta kalmamın bana en büyük katkısı farklı insanlarla birlikte büyüdük, sosyal becerilerim açısından buranın bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bu başarıya ulaşabilmemde ilk günlerde bana yol gösterebilecek, derslerimde ve ev ödevlerimde yardımcı olabilecek insanlar bulabilmenin büyük şans olduğunu düşünüyorum. Yurtta olmanın ve bu kadar insanla bir arada bulunmanın da katkısı inkar edilemez. Göç yaşayan herkes az veya çok psikolojik rahatsızlıklar veya travmalar yaşayabiliyor. Kolay bir şey değil. Her şey sıfırdan başladı. Gerçekten kolay değil. Her şeye baştan başlayanlar için kolay değil. Hedef olarak kendime net bir yol haritası çizmedim ama şimdilik psikoloji okuyabilirim diye düşünüyorum. Genel anlamda beni mutlu eden ve başkalarına da yardımcı olabileceğim her alanda beni maddi ve manevi tatmin edecek bir kariyer çizmek istiyorum.“Okul ikincisi olan göçmen öğrenci Havle Nazik de TR724’e açıklamalarda bulundu: ”Eringerfeld Okulları’nın farklı bir yapısı var. Burada yeni insanlarla tanışıp arkadaşlıklar kurabiliyorsunuz, nerdeyse devamlı bütün gün berabersiniz. Başarılı olmayı, planlamaya ve her gün ödevleri gerektiği gibi yapmaya ve ders çalışmaya bağlıyorum. Yurtların katkısı yadsınamaz, düzenli ders çalışma saatleri ve rehber öğretmenler derslerimize yardım ediyorlar. Belletmenlerin (rehber öğretmen) her zaman kapılarını çalabiliyoruz, yardım ediyorlar. Bu okulu herkese tavsiye ederim. .“