46 yıl sonra bir ilk!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükûmeti, geçen yıl alınan kararla 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışmasını başlattı.





Türkiye'den üst düzey yetkililerin katılımıyla Maraş'ta 15 Şubat'ta Türkiye Barolar Birliğince "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlendi.







1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kontrolü sağlanan ve ikamete kapatılan Maraş'ın kademeli olarak ikamete açılması safhasına gelindi.





KKTC Başbakanı Ersin Tatar dün Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasıyla ilgili kararı duyurdu.





Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları belli bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını kaydetmişti.





Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) cuma günü KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararını görüşecek.