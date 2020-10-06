KKTC'den Maraş kararı: Perşembe günü açılıyor

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısına, 1974'ten bu yana kapalı olan ve bir hayalet kente dönüşen Maraş ile ilgili yapılan açıklamalar damga vurdu.







Tatar yaptığı açıklamada 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın Perşembe günü yeniden halkın kullanımına açılacağını açıkladı.





Tarar, Perşembe sabah saatlerinden itibaren Kapalı Maraş sahilinden istifa etmeye başlanılacağını duyurdu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.









KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI'DAN MARAŞ KARARINA TEPKİ





Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş'ın açılacağını ortak basın toplantısıyla ilan ederken, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı karara tepki gösterdi.





Açıklamayı Kıbrıs Türk demokrasisi için bir yüz karası olarak değerlendiren Akıncı, "Sırf adaylardan birine avantaj sağlamak amacıyla Ankara’da ve Kıbrıs’ta yapılan bu düzenlemeler seçimlerimize yapılan müdahalenin bir başka boyutunu oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.





Akıncı ayrıca, "Cumhurbaşkanlığının sorumluluk alanına giren Maraş gibi önemli bir konunun seçimlerimize çok kısa bir süre kala açıkça seçim malzemesi yapılmış olmasının son derece yanlış olduğunu belirtmeyi görev biliyorum. Öyle inanıyorum ki, Kıbrıs Türk halkı bu yapılanlara özgür iradesiyle gereken cevabı verecektir." dedi.





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde hem Mustafa Akıncı hem de Ersin Tatar aday olarak yarışacak.





MARAŞ NEDEN KAPALI VE NEDEN ÖNEMLİ?





1974'te Kıbrıs adası ikiye bölünmeden hemen önce Gazimağusa kentinin bir kıyı beldesi olan Maraş, Akdeniz'in en önemli tatil merkezlerinden biri olarak görülüyordu. Öyle ki yıldızı parlayan Maraş'ın ismi Beyrut ile yan yana anılır duruma gelmişti.





1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın son günününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Maraş, daha sonra yapılan anlaşmalar çerçevesinde yerleşim ve iskana kapatıldı. Maraş'ta savaş öncesi dönemde Türklere ait birçok araziye, Rum yönetimi tarafından el konularak Rumlara ve İngilizlere verildiği iddia ediliyordu.



