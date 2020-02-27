47 milyon euroluk yerli otomobil hurda oldu



CHP Kocaeli Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan dün TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi üzerine CHP grubu adına yaptığı konuşmasında "yerli otomobil" serüvenini anlattı.

İSVEÇ MARKASI SAAB’IN HAKLARINI ÇİN’DEN SATIN ALDIK DEDİLER

2011 yılında dönemin başbakanının TÜSİAD Genel Kurulunda yaptığı açıklamayla sürecin başladığını söyleyen Tarhan “Bu açıklamadan sekiz ay sonra dönemin bakanı açıklama yaptı yerli otonun projesinin özelliklerini anlattı. Sonra araya seçim girdi. Bundan 1 yıl sonra yeni gelen bakan "Yerli oto için Saab'ın haklarını Çin'den aldık” dedi. Ancak orada bir sorun var, Saab Çin'in değil İsveç'in markası. Türkiye Çinli NEVS firması ile anlaşmış, Saab’ın hurdalarını almış” dedi.





47 MİLYON AVROLUK İLK PROTOTİP MÜZEYE KONSUN

Saab’ın CEO'sunun otomobil konusunda Türkiye'yle hiçbir anlaşmaları olmadığını, NEVS firmasının da kendilerini temsil etmediğini açıkladığını söyleyen Tarhan “Bir aracı firma Türkiye Devletini 47 milyon Avro dolandırdı. Ziraat Bankası Gebze Şubesinden bu para çıktı. Karşılığında gördüğümüz şey hurdadan bozma bir prototip. Dünyanın en pahalı aracı aracını aldık 47 milyon Avro’ya. Bu aracı müzeye koymayı teklif ediyorum. En azından gelecek nesiller bundan ders çıkarır” diye konuştu.





Yaşanan bu olaya rağmen aynı bakanın, 2015 yılında, “üretilecek ilk yerli otomobili Gebze'de hayırsever bir iş adamına 5 milyona sattım” açıklaması yaptığını ifade eden Tarhan “Sattın da bu para nerede? Merak ediyorum. Hadi, sattın, parayı aldın, onun karşılığında ne verdin? Onu da merak ediyorum. O yetmedi arkasından 2016 yılında aynı bakan “30 ya da 40 adet yerli, millî otomobilimiz yollarda” açıklaması yaptı” dedi.





İktidarı hayal dünyasından çıkıp gerçeklere dönmeye çağıran Tarhan “Beş yıl önce 47 milyon Avroyu hayal dünyanız için çöpe attınız, hâlâ bu paranın hesabını vermediniz. Fabrika yok, otomobil var...Tasarımı, motoru başka ülkelerden alınan, yarı yerli oto için 22 milyar lira yatırım yapılacak diye açıkladınız. Yüzde yetmişini kredi olarak kullanacaklar, bu kredinin faizi bile yıllık 1,2 milyar TL iken, bu girişim nasıl ayakta kalacak?” diye sordu.