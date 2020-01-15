5 gün önce tutuklanan Nusaybinli Rahip Aho, tahliye edildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 9 Ocak günü gözaltına alındıktan bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece “örgüte yardım etmek” suçlamasıyla tutuklanan Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye tahliye kararı verildi.





Mardin 2’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar, Bileçen’in sabit ikametgahının olması ve kaçma şüphesinin olmaması gerekçelerine dayandırıldı. Mahkemenin kararının ardından Rahip Bileçen tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden çıktı.







Avukatı ile birlikte cezaevinden çıkan Rahip Bileçen’i, Süryani yurttaşlar ve Deyrulzaferan Manastırı rahiplerinden Gabriel Akkurt karşıladı. Kendisini karşılayanlara teşekkür eden Bileçen, herhangi bir açıklama yapmayacağını belirterek, sadece “yorgunum” demekle yetindi.













Serbest bırakılan Rahip Aho bilecen, Mor Gabriel Manastırında dua etti.





Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Süryani yerleşimi Üçköy (Xarabalê) kırsal mahallesinde 9 Ocak’ta gözaltına alınan Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen, ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Mahkemede yaptığı savunmasında “Yalan söyleyemem” diyerek manastıra gelen iki PKK’lıya neden yiyecek verdiği dâhil her şeyi açıkça anlatmıştı.