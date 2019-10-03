50+1'i kaldırmaktan başka çaresi yok

AKP’nin kurucularından ve eski bakanlardan Faruk Çelik’in gündeme getirdiği cumhurbaşkanı seçilme şartının yüzde 50+1’den yüzde 40’a çekilmesi önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeşil ışık yakması, AKP’de yerel seçimlerden bu tarafa yaşanan kaosa yeni bir boyut kazandırdı.





Konu ile ilgili konuşan bir AKP Milletvekili; “Erdoğan seçmenin kendisini terk ettiğinin farkında. Bunun için bir süredir Cumhur İttifakı’na yeni ortaklar dâhil etme fikri üzerinde düşünüyordu. Ancak durum Cumhur İttifakı’na üçüncü partinin eklenmesi ile de aşılacak gibi değil. Bu sebeple cumhurbaşkanı seçilmek için alınması gereken oy oranını düşürmeye sıcak bakıyor” dedi.







“PARTİDE HERKES ERDOĞAN’IN İLK TURDA SEÇİLEMEYECEĞİNİN FARKINDA”





AKP’li vekil, yüzde 50+1’in düşürülmesi fikrinin AKP içerisinde görüş ayrılıklarına neden olduğunu da belirterek, “Bir grup milletvekili, Erdoğan’ın bu çıkışı ile oylarında yaşanan erimeyi durduramadığını itiraf ettiğini düşünüyor. İstanbul seçimini neden yenilettiğimizi anlatamadık, eğer cumhurbaşkanı seçilmek için gereken oy oranını düşürürsek, bunu da anlatamayız.” İfadelerini kullandı.herkesin bugün bir seçim olsa Erdoğan’ın ilk turda seçilemeyeceğinin farkında olduğunu belirten AKP Milletvekili, böyle bir önerinin gündeme getirilmesi, parti içerisinde kurulması beklenen yeni partilere olan eğilimi daha artırdı. Yüzde 50+1’in düşürülmesi fikri, AKP’de yeni bir istifa dalgası başlatabilir” şeklinde konuştu.