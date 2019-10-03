CHP'den yeni cumhurbaşkanı adayı hamlesi

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP’nin hafta sonu Abant’ta yapacağı kampta TBMM Grup İçyönetmeliği değişikliği hususunda grup yönetim kurulu Raporu görüşülecek ve karara bağlanacak.







YENİ YÖNETMELİK TEKLİFİ





CHP Grup İçyönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçyönetmelik Teklifi’ne göre; “Cumhurbaşkanı Adayının Belirlenmesi” başlıklı yeni bir madde eklendi. Teklifte yeni eklenen maddeye ilişkin de Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 8. Maddesinde, “TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler grup kararıyla, diğer siyasi partiler ise tüzüklerinde gösterilen yetkili organlarının kararıyla cumhurbaşkanlığına aday gösterebilirler” hükmü yer aldığı, İçyönetmeliğin 13.maddesinden sonra gelmek üzere eklenen yeni madde ile anılan hüküm gereğince cumhurbaşkanı adayının ne şekilde belirleneceğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinin amaçlandığı belirtildi.





CUMHURBAŞKANI ADAYININ BELİRLENMESİ” BAŞLIKLI YENİ MADDE





“Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi” başlıklı 14. maddeye göre; cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda belirtilen şartları taşıyanlar arasından, Merkez Yönetim Kurulunca önerilecek.





“CUMHURBAŞKANI ADAYI GİZLİ OYLA VE ÜYE TAMSAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞUYLA BELİRLENİR”





Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği grup genel kurulu gündemi grup yönetim kurulu tarafından en az üç gün önce üyelere bildirilecek. Adayın belirleneceği birleşimin başkanlık divanı grup başkanı ya da göstereceği grup başkanvekilinin başkanlığında iki grup yönetim kurulu üyesinden oluşacak. Cumhurbaşkanı adayı gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla belirlenecek. Cumhurbaşkanı adayının aynı birleşimde belirlenememesi durumunda seçime hangi birleşimde devam edileceği birleşim kapanmadan oturumu yöneten başkan tarafından üyelere bildirilecek.