6 liderin toplantısı sonrası yeni gelişme

Biz aslında bunu kamuoyuyla paylaşmadan haber oldu. Resmi olarak ittifakı oluşturan 4 partinin il başkanları olarak bir araya geliyoruz, ayda bir. Çeşitli konuları değerlendirmek, işbirliği imkanlarını konuşmak üzere... Bu son liderler toplantısı yeni bir pencere açtı toplumun önüne, açıklanan bildiriyle. Elbette bu yol haritasında yürünürken sadece liderler düzeyinde kalması beklenmez. Bunun örgütler bazında da yürütülmesi gerekecek.





Bu nedenle hem o toplantıdan ilham alarak, bizler bu sürece nasıl katkı verebiliriz hem bunu konuşmak istiyoruz hem de tabii topluma bir mesajımız olacaktır, bu partilerin başkentinin il başkanları olarak. Bu minvalde hem de gündemi değerlendirmek üzere, bu 6 parti bir araya geleceğiz pazar günü.





6 muhalefet partisi liderinin gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, bu sefer 6 partinin Ankara il başkanlarının bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.Konuyla ilgili Halk TV'de yayınlanan Haber Masası programında açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, görüşmenin 16 Şubat'ta gerçekleşeceğini söyledi.Altı partinin Ankara il başkanları, liderler yemeğinde kaleme alınan ortak bildirinin ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi'nin seçmene anlatılması için atılcak adımlar ele almak üzere; 16 Şubat Çarşamba saat 19.00’da Çankaya’da bir restaurantta bir araya gelecek.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Ahlatlıbel’deki Çankaya Belediyesi Tesisleri’nde buluşmuştu.