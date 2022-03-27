Samanyolu Haber /Politika / 6 muhalefet partisi lideri yeniden bir araya geldi /27 Mart 2022 21:12

6 muhalefet partisi lideri yeniden bir araya geldi

Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda mutabakata varan 6 muhalefet partisi liderinin DEVA Partisi Genel Merkezi'nde bir kez daha bir araya geldikleri belirtildi.

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Kısa bir süre önce Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda mutabakata varan ve bu konuyla ilgili bir de imza töreni düzenleyen 6 muhalefet partisinin liderleri, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine DEVA Partisi Genel Merkezi'nde bir kez daha bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün 19.30'da partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağırladı.
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