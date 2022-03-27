Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ve Ukrayna toplantısı İstanbul'da yapılacak /27 Mart 2022 21:09

Rusya ve Ukrayna toplantısı İstanbul'da yapılacak

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalara son vermek için iki ülek heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılmasına karar verildiği açıklandı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalara son vermek için iki ülek heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılmasına karar verildiği açıklandı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yaparak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonla görüştüğünü duyurdu.

İki lider arasında gerçekleşen görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

TOPLANTI İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.
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