Rusya ve Ukrayna toplantısı İstanbul'da yapılacak

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı aktarıldı.





Söz konusu görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalara son vermek için iki ülek heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılmasına karar verildiği açıklandı.







TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yaparak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonla görüştüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yaparak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonla görüştüğünü duyurdu.

TOPLANTI İSTANBUL'DA





İki lider arasında gerçekleşen görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.