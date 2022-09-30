6 yıldır tutuklu olan 14 Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi tahliye oldu

15 Temmuz gecesi, Vatan Emniyet Müdürlüğü’nün önüne götürülen Balıkesir Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerine verilen müebbet kararının bozulmasının ardından yeniden yargılanan 14 öğrenci dün tahliye edildi.







Yargıtay, öğrenciler o gece Vatan Caddesi’nden Topkule Kışlası’na döndükleri, darbeyi destekleyen hiçbir olaya karışmadıkları ve darbe yapmaya kalkanlara yardım etmedikleri için 6 yıl sonra müebbet kararını bozdu.





VATAN CADDESİ’NE GÖTÜRÜLEN ÖĞRENCİLER

Bold'un haberine göre Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nun 59 öğrencisi, 10 Temmuz 2016’da staj yapmak üzere İstanbul Esenler’deki 66. Mekanize Tugayı Topkule Kışlası’na gönderildi. 12 gün burada eğitim gördükten sonra Balıkesir’e dönecek, 30 Ağustos 2016’daki mezuniyet töreninden sonra da rütbelerini takıp göreve başlayacaklardı.





Eğitimlerinin ilk haftasının tamamladılar. Bir hafta sonra stajlarını bitirip mezun olacak öğrenciler 15 Temmuz sabahına Topkule Kışlası’nda uyandı. Kendilerine önce tatbikat yapılacağı, atış talimi olacağı söylendi, silah, teçhizat dağıtıldı. Bu durum bazı öğrencilerin tuhafına gitti ve Balıkesir’deki komutanlarını arayıp olanları anlattılar. Komutanları “Artık Topkule Kışlası’nın emri altında olduklarını ve ne söylenirse uymaları gerektiğini” ifade etti.





Saat 17.00 olduğunda öğrencilerin çarşı izinleri iptal edildi. 21.00 sularında ise bir terör saldırısının gerçekleştiği ve polisin yardıma ihtiyacı olduğu emredilerek öğrenciler birkaç grup halinde kışladan çıkarıldı. Bir grup komutanları eşliğinde A Haber binasına, bir grup Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne helikopterle götürüldü.





ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN HELİKOPTER MESLEK LİSESİNE İNDİ

14 öğrencinin bulunduğu helikopter İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün önüne inemeyince rütbeli bir askerin aşağıya ateş açması sonucu bir vatandaş şehit oldu. Vatan Caddesi üzerindeki Fatih Anadolu Teknik Meslek Lisesi iniş yapan helikopterdeki öğrenciler Bezm-i Alem Hastanesi’nin içinden geçip Vatan Caddesi’ne ulaşmaya çalıştı.





Vatandaşların tepkisiyle karşılaşan, “Asker kışlaya” sesleriyle şaşkınlığa uğrayan öğrenciler, bir servisi durdurarak kışlaya geri döndüler. 26 astsubay öğrencisi ‘terör saldırı oluyor, polisin yardıma ihtiyacı var’ diye kışladan dışarı çıkarıldılar. Ama İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde darbeci birliklere takviyeye gittikleri için yargılandılar ve müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.





Müebbet verilen öğrencilerden bir kısmının dosyasını Yargıtay bozdu. Vatan Caddesi’ne götürülen 14 öğrenci dün tahliye edildi. A Haber’e götürülen 11 öğrenciye verilen müebbet cezalar ise onandı. Mahkemede ifade veren 4 tanık, Vatan Caddesi’ndeki öğrencilerin suçsuz olduğunu, bütün baskıların, cebir şiddetin rütbeliler tarafından verildiğini söyledi. Diğer 12 öğrenci ise ilk mahkemede beraat etmişti.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen öğrencilerden Hakan Yelkovan o gece yaşadıklarını savunmasında anlatmıştı.