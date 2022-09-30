Rusya ilhak etti, Ukrayna taarruza hız verdi

Rusya, Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgelerin referandumda aldığı “Rusya'ya bağlanma” kararını bugün törenle resmen ilan ederken, Ukrayna ordusu Rus işgali altındaki bölgelerde karşı taarruzu hızlandırdı.







Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılması amacıyla bugün Moskova'da tören düzenlendi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşma yaptığı törenle Rusya, Ukrayna'nın dört bölgesini resmen ilhak ediyor. Böylece Ukrayna'nın yüzde 15'i fiilen 7 aydan uzun süredir ülkedeki işgali sürdüren Rusya'nın kontrolüne geçmiş sayılacak.





AYRILIKÇI LİDER: CEPHEDEN GELEN HABERLER İYİ DEĞİL

2014'te de Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak eden Rusya'nın bu adımı, Ukrayna ordusunun son haftalarda ülkenin doğusundaki birçok yeri Rus ordusundan geri almasının ardından geldi. Rus ordusunun geri çekilmesi ve Ukrayna'nın büyük başarısı, “Putin büyük hezimete uğradı” haberlerine yol açmıştı.







Ukrayna'daki Rusya destekli ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin, uzun süredir Rus kontrolünde olan Lyman kentinin Ukrayna tarafından kuşatıldığını duyurdu. Ukrayna ordusunun kente tüm gücüyle saldırdığını ve bazı köyleri ele geçirdiğini kaydeden Puşilin, bugünkü töreni kastederek “Ukrayna bizim için tarihi olan bugünü mahvetmek için elinden geleni yapıyor. Cepheden gelen haberler çok endişe verici” dedi.







KREMLİN: RUSYA’YA SALDIRI SAYARIZ

Rusya'nın ilhak ettiği birçok bölgede de Rus ve Ukrayna orduları arasında son günlerde çatışmalar giderek şiddetleniyor. İşgal altındaki bölgelerin tamamını geri alacaklarını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün yeni taarruz planlarını görüşmek üzere ordu komutanlarıyla bir araya geldi.







Öte yandan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelere yönelik herhangi bir saldırının doğrudan Rusya'ya saldırı sayılacağını belirtti. Peskov, bölgenin tamamı Rus kontrolüne geçene dek askeri operasyonları sürdüreceklerini söyledi.





Luhansk ve Donetsk'i kapsayan Donbas bölgesinde, ayrılıkçı güçler ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 2014'ten beri sürüyor. Rus işgali öncesi 6 milyon nüfusa ev sahipliği yapan bölge, ağır sanayi ve tarım altyapısıyla da stratejik öneme sahip.