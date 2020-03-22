65 yaş üstü kişilere para cezası kesildi

Türkiye'de virüs nedeniyle can kaybı 21'e yükselirken vaka sayısı da bine dayandı.Hasta ve yaşlıların evde kalarak sağlıklarının korunması amacıyla alınan bir dizi önlemden biri de ücretsiz seyahat kartlarının iptali olurken, Erzincan Valiliği daha radikal bir karar aldı ve Vali Ali Arslantaş, söz konusu yasağa ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yasağı delenlere 3 bin 150 TL para cezası kesileceğini duyurdu.





Arslantaş, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır.





Yasağı ihlal durumunda 3150 TL ceza TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacaktır. ALO 112-155-156 numaralarını arayamayacak durumdaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın komşuları ile mahalle ve köy muhtarlarımızın da arayabileceğinin bilinmesi çok önemlidir" uyarısında bulundu.