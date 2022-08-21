Samanyolu Haber /Gündem / 6'lı masa Saadet'te kurulacak /21 Ağustos 2022 13:01

6'lı masa Saadet'te kurulacak

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanları ve temsilcileri, bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya gelecek.

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Cumuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP), DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanları ve temsilcileri, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde tekrar bir araya gelecek. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan Saadet Partisi yöneticileri, toplantıda Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı ve iktidarın Suriye konusundaki değişen politikasının görüşüleceğini, toplantı sonrası yayımlanacak açıklamada ise “MB’nin bağımsızlığı, sığınmacıların geri dönüşü” gibi konulara vurgu yapılacağını belirtti. Ayrıca 6 partinin buluşmalarına ekime kadar ara verilebileceği ifade edildi.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş vaadiyle bir araya gelen 6 siyasi partinin liderleri, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde, partinin genel merkezinde ilk tur buluşmalarını tamamlayacak.

Saadet Partisi yöneticileri, “Çeşitli komisyonlar raporlarını tamamladı. Aralarında raporunu kamuoyuna açıklamayan Göç Komisyonu da var. Rapor genel başkanlara sunuldu. İnceleyecekler ve ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Bunun yanında çalışmaları süren komisyonlar da var. Örneğin seçim güvenliği komisyonu raporunu açıkladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kamuoyunda bir beklenti olduğunu biliyoruz. Önemli olan beklentiye zamanı gelince cevap vermek. O zamanın da şimdi olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. 
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