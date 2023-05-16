7 gündür kayıp: Lukashenko hasta mı?





Rusya haber ajansı RİA tarafından verilen haberde, Devlet Duması Birleşik Devletler Topluluğu İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin, yaptığı açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun kendini iyi hissetmediğini söyledi.







Milletvekili Zatulin, Belarus liderinin hastalığından haberdar olduğunu ancak teşhisin adını vermediğini açıkladı.





9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına katılmak için Moskova’ya gelen ve en son orada görüntülenen Belarus lideri Aleksander Lukaşenko, Kremlinde Putin’in ağırladığı BDT liderleri zirvesine de katılmamıştı.





9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'daki törenlerde basına yansıyan fotoğraflarda Lukaşenko'nun bir elinin sarılı olduğu dikkat çekmişti. 14 Mayıs'ta Belarus’da Bayrak, Amblem ve Marş Günü kutlandı. Lukaşenko etkinliklere katılmadı, basının karşısına çıkmadı, konuşma yapmadı.





Devlet Duması BDT İşleri Komitesi başkan yardımcısı Konstantin Zatulin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko’nun Kızıl Meydan’da geldiği sırada hastalandığını ve sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Lukashenko'nun "covid olmadığa” dikkat çeken Zatulin, Duma BDT İşleri Komitesi başkan yardımcısı Podyom ile yaptığı görüşmede "Muhtemelen biraz dinlenmeye ihtiyacı var" dedi.





Belarus Devlet Başkanı'nın basın servisi henüz devlet başkanının sağlık durumu hakkında resmi olarak bir açıklama yapmadı.