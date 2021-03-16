Samanyolu Haber /Gündem / 7 işçinin öldüğü faciada skandal itiraflar /16 Mart 2021 11:19

7 işçinin öldüğü faciada skandal itiraflar

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 128 işçinin ise yaralandığı Coşkunlar Havai Fişek fabrikası patlaması davasının 2’nci duruşması dün görüldü. Duruşmaya müdür ve kimyagerin skandal itirafları damga vurdu

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Fabrikadaki kaçak bölümde seri barut üretimi yapılmış ve işçiler gözden çıkarılmış! Sorumlu Müdür Ahmet Çağırıcı, ‘Barut üretimi yaptılar. İthaldi, giderin büyük kısmını oluşturuyordu’ dedi. Çağırıcı, ‘Patlama olacaksa Çin mahallesinde (barutun imal alanı) olsun’ iddiasını da doğruladı.

İtiraflar üzerine ‘Benim kardeşimi bilerek öldürdüler!’ diyen aileler fenalaştı. İşçi aileleri suçluların hak ettikleri cezayı almasını istedi. Fabrikadaki en temel iş güvenliği önlemlerinin yerine getirilmediğini hatırlatan aileler, ‘Bu ülkede adalet varsa görmek istiyoruz. Biz parası olanın değil haklıların kazanmasını istiyoruz’ dedi.”

Yedi işçinin katilleri de fıtrat söylemine sarıldı!

5’i tutuklu 7 sanıklı davanın görülmesinden önce olayda hayatını kaybedenlerin yakınları açıklama yaptı. ‘Adalet istiyoruz’ dedi. Duruşmada konuşan fabrikanın sahibi patron Yaşar Coşkun, ‘mağdur’ rolüne soyundu, skandal ifadeler kullandı. Tutuklu Coşkun, işyerinin mevzuata uygun olduğunu, patlamanın sabotaj sonucu gerçekleştiğini iddia etti.

Coşkun, ‘Tutuklanana değin saygın bir iş adamıydım. Fabrikam kapandı. Mağdur edildim. Benim tutuklu olmamın kimseye faydası yok’ dedi. Sanıklar dinlendikten sonra söz alan sanık avukatlarından Mehmet Mangıroğlu ise patlamayı normalleştirmeye çalışarak ‘Maalesef işin fıtratında var’ dedi. Mangıroğlu, yaşamını yitiren işçiler için ailelere para teklif ettiklerini de itiraf etti."
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