Samanyolu Haber /Gündem / 7 milyon liralık vurgun: 9 kişi tutuklandı /27 Şubat 2024 21:24

7 milyon liralık vurgun: 9 kişi tutuklandı

Bilecik merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda elektronik ürün satma vaadiyle 7 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 9’u tutuklandı.

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Mersin, Osmaniye, Manisa, Aydın, Ankara, Ordu, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Van’da 19 şüphelinin kurdukları suç örgütüyle dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

PARAYI ALIP ÜRÜNLERİ GÖNDERMEDİLER

Bir süre takibe alınan şüphelilerin, yabancı uyruklu kişiler adına alınan cep telefonu hatlarıyla ya da internete verdikleri ilanlarla aralarında çay seti, akıllı telefon ve elektronik eşyaların da bulunduğu ürünleri satışa çıkardığı, alacak kişilere farklı banka hesapları vererek parayı tahsil edip ürünleri göndermedikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlikleri belirlenirken, Bilecik’in yanı sıra İstanbul, Mersin, Osmaniye, Manisa Aydın, Ankara, Ordu, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Van’da 10 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

'Demir Alp' adı verilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 35 cep telefonu, 51 banka kartı, 15 bin 860 lira, 2 tablet ve 2 bilgisayar ele geçirildi. Bozüyük Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılık sorgusunun ardından 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 9 şüpheli ise ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama’ iddiasıyla tutuklandı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan incelemede şüphelilerin ürün satma vaadiyle 7 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı, yabancı uyruklu kişiler adına 2 bin 603 hat açtıkları, ayrıca 302 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi. Ayrıca, 2 şüphelinin birinci derece yakınları üzerine kayıtlı olan toplam 9 lüks araca ‘suç gelirlerini aklama’ kapsamında tedbir kararı konulduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.
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