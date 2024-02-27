KHK’lıların kamu binalarına girişini yasaklayan soykırımcı kaymakam ifşa oldu

Bold Medya'da yer alan habere göre DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 8 yıldır peşinde olduğu gizli belgeye 8 yıl sonra mahkeme kararıyla ulaştı. Belgede İzmit Kaymakamlığı, 15 Temmuz’dan sonra açığa alınan kişilerin kamu binaları, işyerleri ve bürolarına girişlerinin engellenmesi talimatı bulunuyor.





8 yıldır peşinde olduğu belgeyi TBMM’deki basın toplantısında açıklayan Gergerlioğlu, “Anayasayı ayaklar altına alan utanç verici, yüz kızartıcı bir karardır!” dedi. Gergerlioğlu, açığa alınmış personelin kamu binaların girişini yasaklayan dönemin İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu’nun halihazırda Kocaeli Vali yardımcısı olarak görev yaptığını da açıkladı.





En sonunda Kocaeli 1. İdare Mahkemesi kararı ile bu belgeyi aldık! Belge; 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra açığa alınan kişilerin kamu binalarına, işyerleri ve bürolara girişlerinin engellenmesi ile ilgili İzmit Kaymakamlığı’nın kamu kurumlarına gönderdiği bir talimat!

















Utanç verici bu kararın altına imza atıp “Gizli” ibaresi ile İzmit Belediye Başkanlığı, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmit İlçe Jandarma Genel Müdürlüğü ve diğer birçok kurumlara göndermiş!”





Gergerlioğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:“Çok önemli ifşa edilmesi gereken bir belgeyi açıklayacağım! Yaklaşık 8 yıla yakındır bu belgeyi devlet kurumlarından almak için uğraş veriyorum! Anayasa’ya hukuka aykırı insanların hak ve hürriyetlerini ayaklar altına alan bu belgeyi devlet kurumları vermemek için birbiri ile yarışıyor!“Gizli” olarak gönderilmiş! Anayasayı ayaklar altına alan utanç verici, yüz kızartıcı bir karardır! Biz bu kararı 2016 yılı içinde almaya çalıştık vermediler, uzun bir hukuk mücadelesi yürüttük ve en sonunda Kocaeli 1. İdare Mahkemesi kararı ile bu belgeyi aldık! Hiçbir suç gizlenemez, örtbas, sümenaltı edilemez ve edilmeyecek bunu da net bir şekilde söyleyelim!İhraç edilme bile değil! Açığa alınan insanların kamu binalarına girişleri, işyerleri ve bürolara girişleri engellenmelidir!Adamın hakkında daha kesinleşmiş bir hüküm de yok idari ve adli olarak! Açığa alınmış, hiçbir kamu binasına işyerine büroya giremez demiş Ersin Emiroğlu dönemin İzmit Kaymakamı, şu anda Satkarya Vali Yardımcısı!Gergerlioğlu’nun paylaştığı Kocaeli İzmit Kaymakamlığı’nın 5 Ağustos 2016 tarihinde tüm kamu kurumlarına gönderdiği talimatta şu ifadeler yer aldı:“Yasadışı F.tö/PDY üyeliği darbe soruşturması kapsamında açığa alınarak görevden el çektirilen tüm personellerin kamu binalarında bulunmaları, işyerleri ve bürolarına girişlerinin engellenmesinin sağlanması önem arz etmekte olup; Giriş yasağı konusunda kurum amirlerinin gerekli hassasiyeti göstermesini ve takibi konusunda gereğini önemle rica ederim.”