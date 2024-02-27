Erdoğan’ı ekonomiyle vurdu: ‘Sen işine bak bu sorunları çöz’

İktidarın Türkiye’nin en temel sorunlarına kayıtsız kaldığını belirten İmamoğlu, “Mülteci sorunu var. Eğitim sorunu var. Berbat ettiler. Adalet sorunu var bu ülkede adalet. Onu da konuşamıyoruz. Nüfus yaşlanıyor ama bunu da konuşamıyoruz. Uyuşturucu meselesini neden çözmüyorsun? Çünkü bunları bastıran çok büyük bir ekonomik sorunla karşı karşıyayız. Milletin cebindeki parası pul oldu. Emekli, dar gelirli zor durumda. Enflasyon üç haneli. Bu sorunları çözmek yerine ‘Ekrem İmamoğlu aşağı, Ekrem İmamoğlu yukarı! Bu millet seni seçti, ya sen işine baksana! Bu sorunları çözsene! İki üç hafta sonra sokak sokak İstanbul’u gezerse hiç şaşırmam! Bu millet size bir şans verdi. Şansını iyi kullanmıyorsun hükümet!” dedi.





Bold Medya'da yer alan habere göre yerel seçim hazırlıklarına Güngören’de devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada seçmene seslendi.İmamoğlu Güngören Halk Buluşması programında yaptığı konuşmada AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ekonomi üzerinden yüklendi.Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:“Sayın Cumhurbaşkanı benim için, ‘Bu şahıs yanlışlıkla bu seçimi kazandı’ dedi. Kendi kazanınca milli irade, ben kazanınca adı ‘yanlışlık’ oldu! Bu aslında bize bir mesaj veriyor; Erdoğan’ın demokrasi anlayışı tam olarak bu… Kendisi kazanırsa milli irade, başkası kazanırsa yanlışlık!Darbe sadece topla tüfekle olmaz. Darbe iktidara hakim gücün Anayasal kurumları etkisi altın almasıyla da olur. 6 Mayıs’a hatırlayın, 2019… O gece İstanbul’da milli iradeyi adı konmamış bir darbe yapılmıştır darbe! Seçimi iptal ettiler!Sandıklarda 700 terörist var dediler. Peki ne oldu; kimse ceza almadı… Hani terörist? Sırf bir seçimi başkası kazandı diye yalan konuştular, seçimi iptal ettirdiler, milletin demokrasiyle olan bağını koparmak istediler. Ne dediler; o çaldlar dediler. Dava bitti; oy çalan kimse yok!Bize demokrasi nutuklar atan beyefendi ne dedi; ‘Sen 13 bin oyla seçimi kaZanacağını mı zannettin’ dedi. ‘Çaldılar ifadesi hukuki değil ama siyasi bir ifadedir’ dedi. Yani anlayacağınız 6 MAyıs 2019’da güle oynaya milli iradeye darbe yaptılar. Peki ne oldu; 15 Temmuz’da millet nasıl darbecilere karşı durduysa, 23 Haziran’a da 806 bin fark atarak demokrasiye sahip çıktı.Keşke ders almış olsaydın. 806 bin oy farkı olunca sayın cumhurbaşkanı 3 gün ortadan kayboldu. 31 Mart’tan sonra en az iki hafta göremeyeceğiz onu. Herhalde iki hafta Külliye’dn çıkmaz. Çünkü bu millet ‘yanlışlıkla’ denilen o tarz cinliklerine artık uyandı. Sizin oyunlarınıza karşı bu millet bağışıklık kazandı. Bu millete yeni oyunlar kurma fikrini artık aklınızdan çıkartın kardeşim.