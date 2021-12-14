Samanyolu Haber /Gündem / 7 yıldır tutuklu olan Hidayet Karaca’dan yeni fotoğraf /14 Aralık 2021 16:54

7 yıldır tutuklu olan Hidayet Karaca’dan yeni fotoğraf

İki dizinin senaryosu bahane edilerek yedi yıl önce bugün tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hidayet Karaca cezaevinde 2 bin 557 günü geride bıraktı.

Hidayet Karaca'nın mahkeme savunması..

 84 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu olan kapatılan Samanyolu Yayın Grubu’nun CEO’su Hidayet Karaca’nın yeni fotoğraflarını oğlu Sıdkı Karaca Twitter hesabından yayınladı.

1496 GÜNDÜR TEK KİŞİLİK HÜCREDE
Babasının hukuksuz bir şekilde 2 bin 557 gündür tutuklu olduğunu ifade eden oğul Karaca, “Karanlık düşünceler, aydınlığı esir alamaz. Babam @hidayet_karaca 2014 yılında hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alındı. Tek bir delil gösterilmeden tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bugün itibariyle 84 ay (2.557 gündür) tutuklu. 1.496 gündür tek kişilik hücrede tutuluyor.” dedi.

‘Şefkat Tepe’ ve ‘Tek Türkiye’ dizilerinin senaryosuyla ilgili Fethullah Gülen’den talimat aldığı iddiasıyla yargılanan Hidayet Karaca, 8 Haziran 2018’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hidayet Karaca savunmasında talimat alınmadığını, dizinin yapımcısı olan şirketin senaryoyu yazdığını ve dizidekilerin tamamen hayal ürünü olduğunu söylemişti:

“Dizinin yapımcısını da yönetmenini de senaristini de ben belirlemiyorum. Her hafta televizyon sektöründe yüzlerce dizi yapılmaktadır. Dizilerde yüzlerce komplo planları işlenmiştir. Devlet yıkılmış, devletler kurulmuştur, cinayetler işlenmiş, örgütler çökertilmiş. Eğer hayal ürünü bir diziden böyle soruşturmalar çıkarsa dizi sektörü çöker. Amerikan dizilerinde ve filmlerinde Rusya’ya sızıyorlar ve yıkıyorlar ülkeleri, ülkeleri ele geçiriyorlar. Acaba bugüne kadar bir dizi filmden dolayı silahlı terör örgütü suçlaması hiç çıkmış mıdır?”


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