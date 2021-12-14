Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu: Ekmek kuyruklarında insanlar ağlıyor, bu ayıp iktidara yeter! /14 Aralık 2021 16:47

Karamollaoğlu: Ekmek kuyruklarında insanlar ağlıyor, bu ayıp iktidara yeter!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonomik krizle birlikte vatandaşın içine düştüğü çıkmazı değerlendirdi. "Bu ayıp iktidara yeter" dedi.

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ülkenin ekonomik durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. “Allah aşkına, bugün biz neleri konuşuyoruz?” diyen Karamollaoğlu, ardından şunları yazdı:

“150 lirayı bulan yağ fiyatlarını, sütün 10-15 lira, çeyrek ekmeğin 1 lira oluşunu, ucuz ekmek kuyruklarında insanımızın saatlerce beklemek zorunda kalışını konuşuyor; konuşmak zorunda kalıyoruz! Bu manzara yakışıyor mu Türkiye’ye?



BULGARLAR EDİRNE’YE AKIN EDİYOR!

Bulgarlar Edirne’ye, İranlılar Van’a, Gürcüler Artvin’e akın akın gelip, gümrük kapılarında sıra bekleyerek sepetlerini, arabalarını tıklım tıklım doldurup giderken; insanımız daha ucuz ürün için saatlerce ekmek büfeleri, akaryakıt istasyonları ve marketlerde kuyruğa giriyor!

19 YILIN SONUNDA ÜLKE BU HALDE Mİ OLMALIYDI?

19 yılını geride bırakan bir iktidarın, 20. yılında Türkiye’ye bıraktığı miras bu mu olmalıydı? Yağ, süt, ekmek gibi en temel ürünlerin fiyatlarının dahi gündem olduğu, ekmek kuyruklarında vatandaşlarının gözyaşı döktüğü bir Türkiye; bir iktidara ayıp olarak yeter de artar bile!”
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