72 yaşındaki gazeteci Alaaddin Kaya, 5 yıldır hücrede

Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanıp cezaevine konan Zaman gazetesi eski imtiyaz sahibi gazeteci Alaaddin Kaya, 5 yıldır hücrede tutuluyor. Cezaevi şartlarında birçok hastalıkla mücadele eden 72 yaşındaki Kaya'nın sosyal medyada açılan TAG’larla acil tahliye edilmesi istendi.





5 YILDIR TEK BAŞINA HÜCREDE





72 yaşında ve sağlık problemleri olan gazeteci Alaaddin Kaya, 5 yıldır hücrede tutuluyor. Müebbet hapis cezası talep edilen Kaya’ya isnat edilen suç ise Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi olması. Diyabet, kalp ritm bozukluğu, hipertansiyon, böbrek yetmezliği gibi birçok rahatsızlıkları bulunan Kaya’nın maruz kaldığı durum sosyal medyada gündeme getirildi. Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Almanca da yapılan paylaşımlarla Kaya’nın tahliye edilmesi istenirken, diğer hasta ve yaşlı tutuklulara verilen haklardan Kaya’nın da yararlanması talep edildi.