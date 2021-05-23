Samanyolu Haber /Gündem / 72 yaşındaki gazeteci Alaaddin Kaya, 5 yıldır hücrede /23 Mayıs 2021 00:11

72 yaşındaki gazeteci Alaaddin Kaya, 5 yıldır hücrede

5 yıldır bir hücrede tek başına tutulan 72 yaşındaki gazeteci Alaaddin Kaya'ya sosyal medyadan destek mesajları yağdı. İlerleyen yaşıyla birlikte birçok hastalıkla da mücadele eden Kaya için sosyal medya paylaşımlarında acilen tahliye talep edildi.

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Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanıp cezaevine konan Zaman gazetesi eski imtiyaz sahibi gazeteci Alaaddin Kaya, 5 yıldır hücrede tutuluyor. Cezaevi şartlarında birçok hastalıkla mücadele eden 72 yaşındaki Kaya'nın sosyal medyada açılan TAG’larla acil tahliye edilmesi istendi.

5 YILDIR TEK BAŞINA HÜCREDE

72 yaşında ve sağlık problemleri olan gazeteci Alaaddin Kaya, 5 yıldır hücrede tutuluyor. Müebbet hapis cezası talep edilen Kaya’ya isnat edilen suç ise Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi olması. Diyabet, kalp ritm bozukluğu, hipertansiyon, böbrek yetmezliği gibi birçok rahatsızlıkları bulunan Kaya’nın maruz kaldığı durum sosyal medyada gündeme getirildi. Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Almanca da yapılan paylaşımlarla Kaya’nın tahliye edilmesi istenirken, diğer hasta ve yaşlı tutuklulara verilen haklardan Kaya’nın da yararlanması talep edildi.
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