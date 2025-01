78 kişi masraftan kaçtıkları için öldü!

'ÇOK MASRAFLI OLDUĞU İÇİN...'





Bolu’da, Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yangının çıktığı Grand Kartal Otel’in muhasebecisi Kadir Özdemir’in (49) savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.Özdemir, ifadesinde otelin genel müdürü Emir Aras’ın itfaiyenin tespit ettiği eksikliklerin giderilmesinin çok masraflı olduğunu söylediğini ifade ederek, yangın denetimi ve geri çekilen dilekçeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Grand Otelde muhasebeci olarak çalışırım. Aynı zamanda Grant Kartal Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin muhasebecisiyim. Vaktimin çoğunluğunu Gazelle Otel’de geçiririm. 20 günde bir Grand Kartal Otel’e giderim. Grand Kartal oteldeki işlemleri elemanlarım olan C.Ö. ve M.S. yapar. İşlerimi bunlar vasıtasıyla yaparım. Yapılan denetimlere elemanlarım iştirak etmekte. Denetim sonucunda verilen raporlar elemanlarım vasıtasıyla bana gelir, bazen de benim olmadığım zamanlarda yönetime verilir.Aralık ayının 10'u gibi Mudurnu A.Ş.'nin yetkililerinden İsmail K. beni arayarak Grand Kartal Otel içinde kiraladıkları yer için yangın uygunluk raporu istediklerini söyledi. Ben de Emir Aras Bey ile görüştüğümde yardımcı olmamı söyledi. Bana o yerin kiralandığına dair herhangi bir sözleşme gelmedi.Yangın raporu almak için Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gittim. Oraya gittiğimde durumu anlattım ve orada bulunan formlardan verdim. Ve o formu doldururken restoranı bilmezler diye otelin ismini yazdım. Bu başvurum üzerine itfaiyeden biri gelip otelin tamamını denetlemiş.Denetlerken muhasebe elemanı Cemal Bey refakat etmiş. İtfaiye raporu çıktıktan sonra otelin tamamının denetlendiğinden haberim oldu.Denetleme raporu çıktıktan sonra C.Ö. beni arayarak, Emir Bey (Emir Aras) ile görüştüğünü eksikliklerin çok masraflı olduğunu bunları yapamayacaklarını, başvuruyu iptal etmemiz gerektiğini söylemiş. Ben de sonrasında Emir Bey ile görüşerek ‘Başvuruyu iptal edelim mi?‘ diye sordum. O da ‘Tamam edelim’ dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye Başkanlığına giderek, halkla ilişkiler bölümüne giderek ‘Önceki başvurumun iptal edilmesini istiyorum‘ dedim. Onlar da dilekçeni ver dediler. Ben de yazılı bir dilekçe verdim. Sonrasında Mudurnu Enerji A.Ş., kendileri başvurup uygunluk belgesi aldılar. Ben Mudurnu Enerji A.Ş. adına dilekçe verip vermediğim hususunda kafamda bir soru işareti var ancak hatırlamıyorum.”Özdemir, sezonluk otelin açıldığı için iş sağlığı ve güvenliği uzmanının bulunmadığını ifade ederek, “Grand Kartal Otel’de sezonda yaklaşık 85-90 kişi çalışır. Ancak sezonuna göre çalışan sayısı artabilir. Kar yoğun olduğu zaman bu sayı 100-110'a da çıkabilir. Garson, aşçı, kat hizmetleri, resepsiyon görevlisi, havuz-hamam da masör, 1 bekçi, 1 doktor, 1 hemşire, 2 elektrikçimiz var. 3-4 arkadaş da muhasebecidir. Sözleşmeli olarak çalıştırdığımız iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yoktur" dedi.Özdemir şöyle devam etti:"Bana sormuş olduğunuz Ece Hanım Gazelle Otel’in çalışanıdır ancak sigortası her iki otelinde tek olduğu Grand Kartal Turizm A.Ş.'dir. Grand Kartal Otel’de ise doktor ve hemşire olduğu için, sezon da kısa olduğundan dolayı iş güvenliği uzmanına gerek görülmedi. Otelde yangın tatbikatı normalde yapılır. Geçen yıl yapılmıştı, ancak bu sezon yangın tatbikatı ve eğitimi verilmedi. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.”Otel yangını soruşturmasında tutuklanan yanan otel Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’ün diğer oteli olan Gazelle Resort Otel’in genel müdürü Ahmet Demir de soruşturma kapsamında tutuklandı.Demir, Cumhuriyet savcılığında Bolu Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nden yangın denetimi için istedikleri belgelerle ile ilgili verdiği ifadesinde şunları ifade etti:“2024 yılının Aralık ayı sonlarına doğru Kadir Özdemir bana ‘Belediyeye verdiğimiz bir evrak var. Bu evrakın işlerini hızlandırabilir miyiz?" dedi. Belediye evrakına göre Grand Kartal Otel’de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını, yaptıkları müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz dedi. Ben de Sedat Gülener'e bu konuyu telefonda ilettim. Telefonda konunun içeriğine vakıf değilim. Ancak evrak sürecini hızlandırabilir miyiz dedim.Sedat Gülener bana Grand Kartal Otel’in ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi. Otelde eksiklik olup olmadığına ilişkin herhangi bir sözü olmadı. Kendisi ikinci müracaat ile ilgili bana ‘Konuyu öğrenelim yardımcı olurum’ dedi. Bu konu ile ilgili Sedat Gülener'le telefonla görüşmüşlüğüm ya birdir ya da ikidir. Daha fazlasını hatırlamıyorum.Ben ikinci müracaat için görüşme yapmıştım. İşlemin olumlu sonuçlandığını Kadir Özdemir bana söylemiştir. Gazelle Otel’de yangın tatbikatı 2025 yılında yapılmadı. 2023 veya 2024'te yapıldığını hatırlıyorum. Tatbikat neticesinde ISG defterine kayıt oluşturuluyor.Gazelle Otel’in yangın uygunluk raporu olmadığını biliyorum. Turizm Bakanlığı’nın akredite firmaları var. 2023 yılından beri her yıl bunlar denetim yapıyorlar. İsimleri hatırlamıyorum. Ancak bunlar kayıtlarda var. Her ikisini de kayıtlardan çıkarıp getirebilirim. Grand Kartal Oteli de Gazelle Oteli de hizmet alınan şirketlerin denetlediğini biliyorum.”