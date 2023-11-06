Samanyolu Haber /Gündem / 8 bin km menzilli nükleer füze fırlatıldı /06 Kasım 2023 14:49

8 bin km menzilli nükleer füze fırlatıldı

Rusya, Stratejik nükleer füze denizaltısı "Aleksandr III" tarafından fırlatılan Bulava balistik roketini fırlattı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Başaraılı geçen tatbikatın Kamçatka'daki Kura askeri bölgesinde, Beyaz Deniz'de gerçekleştirildiği ve roket menzilinin 8 bin km olduğu bildirildi 

Rusya Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, orduya teslim aşamasında olan yeni nükleer denizaltı "Aleksander III" kıtalararası balistik füze "Bulava"yı başarıyla fırlattı. Testlerin tamamlanmasının ardından gemi Rus Donanmasına katılacak.

Rus donanmasına ait nükleer denizaltı kruvazöründen 6 adet nükleer başlık taşıyabilen 8 bin kilometre menzile sahip kıtalar arası balistik bir füzenin test lansmanını gerçekleştirdi

Başaraılı geçen tatbikatın Kamçatka'daki Kura askeri bölgesinde, Beyaz Deniz'de gerçekleştirildiği bildirildi 

Stratejik nükleer enerjili füze denizaltısı "Aleksandr III", 16 adet Bulava balistik füzesi ve modern torpido silahlarıyla donatılmış durumda.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, kruvazörün 2022 sonunda denize indirilmesini emretmişti ancak testleri uzamıştı. 12 metre uzunluğundaki deniz tabanlı kıtalararası balistik Bulava füzelerinin menzili 8 bin kilometre. Füze altı adet nükleer başlık taşıyabiliyor.

Füze atışları her zamanki gibi su altı pozisyonundan gerçekleşti. Roket savaş başlıkları belirlenen zamanda belirlenen alana ulaştı.
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