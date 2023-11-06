8 bin km menzilli nükleer füze fırlatıldı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Başaraılı geçen tatbikatın Kamçatka'daki Kura askeri bölgesinde, Beyaz Deniz'de gerçekleştirildiği ve roket menzilinin 8 bin km olduğu bildirildi





Rusya Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, orduya teslim aşamasında olan yeni nükleer denizaltı "Aleksander III" kıtalararası balistik füze "Bulava"yı başarıyla fırlattı. Testlerin tamamlanmasının ardından gemi Rus Donanmasına katılacak.





Rus donanmasına ait nükleer denizaltı kruvazöründen 6 adet nükleer başlık taşıyabilen 8 bin kilometre menzile sahip kıtalar arası balistik bir füzenin test lansmanını gerçekleştirdi





Başaraılı geçen tatbikatın Kamçatka'daki Kura askeri bölgesinde, Beyaz Deniz'de gerçekleştirildiği bildirildi





Stratejik nükleer enerjili füze denizaltısı "Aleksandr III", 16 adet Bulava balistik füzesi ve modern torpido silahlarıyla donatılmış durumda.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, kruvazörün 2022 sonunda denize indirilmesini emretmişti ancak testleri uzamıştı. 12 metre uzunluğundaki deniz tabanlı kıtalararası balistik Bulava füzelerinin menzili 8 bin kilometre. Füze altı adet nükleer başlık taşıyabiliyor.





Füze atışları her zamanki gibi su altı pozisyonundan gerçekleşti. Roket savaş başlıkları belirlenen zamanda belirlenen alana ulaştı.