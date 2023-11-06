Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Rusya’ya 12. yaptırım paketi /06 Kasım 2023 15:00

AB’den Rusya’ya 12. yaptırım paketi

Avrupa Komisyonu Başkanı Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketinin ayrıntılarını açıkladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik 12'nci yaptırım paketinin ithal edilen ürünleri, Rusya’nın ihracatını ve petrol ticaretini etkileyeceğini söyledi. Forbes Rusça tarafından yapılan habere göre, Brüksel birkaç gün içinde AB ülkelerine yaptırım önerilerini gönderecek.

Von der Leyen, yeni kısıtlamaların başlama zamanını belirtmedi. Avrupa Komisyonu Kasım ayında AB ülkelerine yaptırımlara ilişkin teklifler gönderecek (bu tekliflerin bloğun 27 üye ülkesinin tamamı tarafından desteklenmesi gerekiyor), ardından müzakereler "bir haftadan yıl sonuna kadar" sürebilir. ”

Bloomberg'e göre ise Brüksel'in 12'nci paket kapsamında Rusya'ya 5 milyar avro (5,3 milyar dolar) yaptırım uygulamayı düşündüğünü söyledi. Dergi, kaynak ekipmanları, kimyasallar ve askeri amaçlarla kullanılan teknolojilerin ihracatı sınırlı olacak diye yazdı. AB ayrıca Rusya'ya yönelik yazılımlara lisans yasağı getirebilir ve küçük miktarlarda işlenmiş metaller, alüminyum ürünler, inşaat malzemeleri, nakliye malları ve elmasların ithalatını sınırlayabilir.

Bloomberg, 12'nci paketin amacının Rusya'yı halihazırda var olan olan yasakları üçüncü ülkeler aracılığıyla atlatabilme yeteneğinden mahrum bırakmak olduğunu vurguladı. Bunu başarmak için AB, üçüncü ülkelerdeki sert önlemler almayan şirketlere yaptırım uygulamayı planlıyor. Brüksel aynı zamanda şirketleri, üçüncü ülke firmalarıyla yapılan sözleşmelere askeri malların ihracatını yasaklayan maddeler eklemeye ikna etme olasılığını da değerlendiriyor.
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