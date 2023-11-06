CHP Parti Meclisi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultay’ı sona erdi. İlk gün yapılan genel başkan seçiminin ardından ikinci ve üçüncü gün parti meclisi ile yüksek disiplin kurulu üyeleri seçildi.











185 OY GEÇERSİZ SAYILDI

Bin 366 delegeden bin 277 si oy kullandı. Bin 92’si geçerli kabul edilirken 185 oy da geçersiz olarak kayıtlara geçmiş oldu.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in listesindeki Gökhan Zeybek 648 oy alarak ilk sırada yer aldı. Zeybek'i oy sırasıyla Özgür Karabat, Deniz Yücel, Gamze Taşçıer, Murat Bakan, Selin Sayek Böke Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat ve Ulaş Karasu takip etti.





ÖZEL İLE HAREKET EDEN MYK ÜYELERİ LİSTEDE YER BULAMADI

Özgür Özel daha önce CHP’nin Önceki Genel Başkanı Kılılçdaroğlu’nun MYK’sında yer alan ancak son dönemde kendisiyle birlikte hareket eden Veli Ağbaba, Seyit Torun, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan gibi isimlere listesinde yer vermedi.





Ancak Kılıçdaroğlu’nun son MYK’sında yer alan Tahsin Tarhan ise Özel’in listesinde yer almasına rağmen delegenin onayını alamadı.





KADIN KOTASI NEDENİYLE LİSTEYE GİREMEDİLER

Özel’in listesinde dikkat çeken isimlerden birisi olan Diyarbakır Milletvekili ve son parti meclisinde yer alan Sezgin Tanrıkulu 406 oy alarak 42. sırada yer aldı. Ancak kadın kotası dolayısıyla parti meclisinde yer alamadı. Kılıçdaroğlu’nun yarış dışı kalması dolayısıyla bu defa Özgür Özel’e karşı eski MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da "denge ve denetleme listesi" ismiyle anahtar liste çıkardı.





ÖZEL’İN LİSTESİNİ DELDİLER

Salıcı 363 oy alarak 51. sırada yarışı tamamlasa da kadın kotası nedeniyle listeye giremedi. Ancak Salıcı’nın listesindeki 8 kişi Özel'in listesini delerek parti meclisinde yer aldılar.





O isimler sırasıyla şöyle: Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Koza Yardımcı.







PM yarışına bağımsız giren Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da özelin listesini delen 9. Kişi oldu.





DELEGEDEN TAM DESTEK

Özgür Özel’in 8 kişilik bilim kültür kurulu listesi de delegeden tam destek aldı. O isimler arasında daha önce Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında bulunan Fethi Açıkel ve Gökçe Gökçen de yer aldı. Özel’in 15 kişilik yüksek disiplin kurulu listesi de tam kabul gördü. Listede mevcut YDK’da yer alan Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de yer aldı.







