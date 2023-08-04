Samanyolu Haber /Gündem / 8 kişinin ölümüne neden olan otobüs firması, sektörden çekildi /04 Ağustos 2023 21:46

8 kişinin ölümüne neden olan otobüs firması, sektörden çekildi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 30 Temmuz günü 8 kişinin öldüğü 22 kişinin de yaralandığı kazaya sebep olan otobüs firması, yolcu taşımacılığı sektöründen çekilme kararı aldı.

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BirGün'de yer alan habere göre Merkezi Kars’ta bulunan otobüs firmalarından Turgut Reis Grup’a ait Turgut Reis Otobüs Şirketi, 8 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı kazanın ardından yolcu taşımacılığı sektöründen çekilme kararı aldığını kamuoyuna duyurdu.

Otobüs firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, yaptığı açıklamada; geçen pazar günü yaşanan trafik kazasında 'hayatını kaybeden ve yaralananların acısını şahsı ve ailesi olarak büyük bir üzüntü ile yaşadıklarını' söyledi.

Turgut Reis şunları kaydetti:

"Bu elim kazadan dolayı 27 yıldır Kars halkına hizmet veren Turgutreis Otobüs İşletmesi’nin faaliyetlerini yönetim kurulu kararıyla 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kapatma kararı aldık. Acımız ve üzüntümüz çok büyük. Bu kararı almamızdaki tek neden üzüntümüzün büyüklüğüdür. Kamuoyuna saygı ile duyuruyor, vefat eden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Geçtiğimiz Pazar günü Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 8 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.
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