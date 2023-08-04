İBB’de 42 yıl sonra bir ilk









“HER ENFLASYON DÖNEMİNDE EN ÇOK ZARARI EMEKÇİ DOSTLARIMIZ YAŞAMIŞTIR”









“BU STANDARTLAR TÜM ÇALIŞANLARA UYGULANACAK”

Sözcü'nün haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında, 12 Eylül 1980 darbesinden 42 yıl sonra ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalandı. Eyüpsultan'daki İSKİ Genel Müdürlük binasında düzenlenen tarihi toplu iş sözleşmesine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imza attı. İBB iştirakleri Boğaziçi Yönetim ve Ulaşım A.Ş.'de görev yapan 6 bin 100 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalanmış oldu.Türkiye'nin, iktidarın yanlış politikalarının sonucunda zor bir ekonomik süreçten geçtiğini vurgulayan İmamoğlu, “Her yüksek enflasyon döneminde, ekonomik olarak en çok zararı ne yazık ki dar gelirli vatandaşlarımız ve emekçi dostlarımız yaşamıştır. Bu dönem yaşadığımız enflasyonla ilgili süreç, gerçekten ülke tarihinde çok az rastlanır derecede vahşi ve büyük sıkıntılar yaşatan bir süreci önümüze koymuştur. Paramız o denli değer kaybetti ki, artık cebimizdeki paranın, o hepimizin emeğiyle kazandığı paramızın bu denli değersiz hale düşmesi hepimizin canını yakıyor. Emek veriyoruz, para kazanıyoruz, cebimize koyuyoruz ama bir işe yaramadığını görüyoruz. Oysa Türkiye Cumhuriyeti olarak, bizler, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, dünyada bilimde, sanatta, kültürde, üretimde, tarımda, her alanda dünyanın en üstün başarılarına imza atmış bir ülke olmayı arzu ederdik” dedi.Yaşanan sıkıntıların iktidarın beceriksiz yönetiminden kaynakladığına dikkat çeken İmamoğlu, “Ülkemizde son yıllarda ortaya konulan kötü ekonomi yönetimi, bizi bugünlere getirmiştir” diye konuştu.Yaşanan ekonomik zorlukların çalışma ve sosyal hayat üzerindeki etkilerinin her geçen gün daha da ağırlaştığının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:* “İBB grubunda çalışan 90 bini aşkın çalışanımızın içinde bulunduğu bu ülke durumunun dışında kalmasının mümkün olmadığını bilen bir yöneticiyim. Yani onlar da bu atmosferden en üst seviyede etkilenmektedirler. Bütün zorluklara rağmen, ülkemizdeki bu zorlukların kamu kurumlarından olan belediyeleri en başta gelir-gider dengesi açısından çok sıkıntılı koşullara sürüklemesine rağmen, bugün Boğaziçi Yönetim A.Ş. ve İstanbul Ulaşım A.Ş.’nin yaklaşık 6 bin 100 çalışanı için toplu iş sözleşmesini imzalayacak olmaktan da çok keyif duyduğumu belirtiyorum.* Ekonomik kalemlerde varılan anlaşmanın yanında, çalışma şartlarına ve sosyal hayata dair de bazı kazanımları eklediğimizi ifade etmek isterim. Bunlardan en önemlisi; dünyadaki insani standartlara uyum sağlamak açısından, evrensel uygulamalar hangi standartlarda ise onlara erişmek adına değerli gördüğümüz, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesi de mevcut.”“Gerekli teknik ve adaptasyon çalışmalarını dikkate alarak, geçiş tarihini 1 Mart 2024 olarak belirledik” diyen İmamoğlu, “Bu çalışma standardını, ilgili diğer sendikalarımızla da istişare ederek tüm çalışanlarımıza uygulamak sürecine de girmiş bulunuyoruz. İstanbul başta olmak üzere, tüm ülkede, benzer koşullarda çalışan tüm kadrolu veya şirket belediye çalışanlarının da bu standartlara sahip olması gereklidir. Hizmet-İş Sendikamızla da görüşmeleri süren İSPER, İSTAÇ, İSYÖN ve Ağaç A.Ş. toplu iş sözleşmeleriyle ilgili de karşılıklı olumlu tutumumuz ile sona geldiğimizi arkadaşlarımızdan takip ediyorum” bilgilerini paylaştı.Yıllar sonra İBB ve DİSK arasında toplu iş sözleşmesi sürecinin yaşandığını kaydeden İmamoğlu, “Karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde, müzakerelerin, tartışmaların kurumu korumak adına ama her şeyden önce emekçi kardeşlerimin alın terinin hakkını korumak adına masada müzakereleri sürdürülmesini, inanınız çok keyifle ve de gururla takip ettim. DİSK, Türkiye’nin sendikal tarihine gerçekten damga vurmuş, imza atmış önemli bir konfederasyondur. Kurucusu Kemal Türkler’i bir kez daha rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu da yaptığı konuşmada, “Bizim DİSK olarak belediyelerdeki örgütlülüğümüz ve varlığımız, aynı zamanda bu ülkenin geleceğine dair, demokrasi mücadelesine dair bir mücadele yoldaşlığıdır da aynı zamanda. O yüzden çok önemli, o yüzden çok heyecanlıyız. Ve böylesi bir süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesinin böylesi güzel bir tabloyla sonuçlanmasında emeği geçen, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, bütün bürokratlar, bütün ekibi, şirketimizin Genel Müdürü ve sendikamızın Genel Başkanı ve bütün yönetici arkadaşlarım olmak üzere ve bu sözleşmeye emeğiyle kendi varlığını ortaya koyan tüm işçi arkadaşlarıma, mücadele yoldaşlarıma DİSK adına bir kez daha çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.Konuşmaların ardından, İmamoğlu ve Çerkezoğlu arasında, çalışanların coşkulu tezahüratları altında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Çalışanlar, toplu iş sözleşmesini halay çekerek kutladı.