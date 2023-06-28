Sözcü'de yer alan habere göre 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan ve bir yıldan uzun süredir cezaevinde olan 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan, mide kanaması geçirdi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çetin Doğan’ın eşi Nilgün Doğan ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.



Kılıçdaroğlu, “Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın saygıdeğer eşi Nilgün Hanım ile görüştüm. Çetin Bey'in sağlık durumu hakkında bilgi aldım. 83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır? Neden ısrarla cezaevinde, tek kişilik hücrede tutulur? Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir!” ifadelerini kullandı.