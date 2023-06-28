Samanyolu Haber /Politika / 83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır? /28 Haziran 2023 00:16

83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın mide kanaması geçirmesinin ardından, eşi Nilgün Doğan ile görüştüğünü açıkladı. Kılıçdaroğlu, "83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır? Neden ısrarla cezaevinde, tek kişilik hücrede tutulur? Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir!" dedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan ve bir yıldan uzun süredir cezaevinde olan 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan, mide kanaması geçirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çetin Doğan’ın eşi Nilgün Doğan ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Kılıçdaroğlu, “Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın saygıdeğer eşi Nilgün Hanım ile görüştüm. Çetin Bey'in sağlık durumu hakkında bilgi aldım. 83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır? Neden ısrarla cezaevinde, tek kişilik hücrede tutulur? Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir!” ifadelerini kullandı.
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