Samanyolu Haber /Gündem / Yanardağ'ı hedef gösteren İYİ Partili Erdem: Hiç kimse fikrinden dolayı tutuklanamaz /28 Haziran 2023 00:07

Yanardağ'ı hedef gösteren İYİ Partili Erdem: Hiç kimse fikrinden dolayı tutuklanamaz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, tutuklanmadan önce hedef gösterdiği gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "Hiç kimse fikrinden dolayı tutuklanamaz" açıklamasında bulundu.

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Birgün'de yer alan habere göre TELE1'deki programda PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle hedef gösterilen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Merdan Yanardağ'ın tutuklanması büyük tepki çekerken, İYİ Partili bazı isimlerin Merdan Yanardağ ile ilgili sözleri tartışma yaratmıştı.

O açıklamaları yapan isimler arasında bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yeni bir paylaşım yaparak, "Merdan Yanardağ’ın terörist başı ile ilgili sözlerini kabul etmem mümkün değil. En ağır şekilde de eleştirebiliriz. Ancak bir kişinin fikrine sözlerine katılmamak ayrı o kişinin o sözleri ya da fikrinden dolayı tutuklanması ayrı. Merdan Yanardağ’ın söylediklerine de bu söyledikleri nedeniyle tutuklanmasına da sonuna kadar karşıyım." sözlerine yer verdi.

Erdem, iki gün önce Yanardağ'ı hedef alarak, "Yok artık insaf ayıp artık ayıp. Hiç mi sınırınız yok. Başlarım ben onun kitap okumasına da, siyasetine de." demişti.

Erdem'in açıklamaları şu şekildeydi:

"Yok artık insaf ayıp artık ayıp. Hiç mi sınırınız yok. Başlarım ben onun kitap okumasına da, siyasetine de. PKK’nın başı, bebek katili terörist Öcalan'ı korumak için konuşurken bu ülkenin Kürt vatandaşlarına hiç sordunuz mu? Terörist başı Öcalan için güzellemeler yapmak en hafifinden, Kürt vatandaşlarımız dahil 85 milyona hakaret etmektir. Bu ülkenin 40 seneyi aşkındır PKK teröründen çektiği acılarına bu kadar yabancılaşmanın izahı, amacı nedir? Uluslararası hukuka göre de, iç hukuka göre de, şehitlerimizin, ailelerinin ve milletin vicdanına göre de Türkiye, Öcalan'ı ömür boyu hapiste tutma hakkına sonuna kadar sahiptir. Bu ülkede her kim ki Öcalan'ı serbest bırakmaya kalkar ya da aklından geçirir ise bu millet onu tükrüğüyle boğar."
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