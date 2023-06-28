Samanyolu Haber /Gündem / Tacizi yazdığı için gözaltına alınan gazeteci serbest kaldı /28 Haziran 2023 00:52

Tacizi yazdığı için gözaltına alınan gazeteci serbest kaldı

Şanlıurfa’da küçük yaşta bir kız çocuğunun, 74 yaşındaki bir kişi tarafından sokakta taciz edildiği iddiasını haberleştiren gazeteci Mehmet Yetim gözaltına alınmıştı. Yetim, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifade sonrası serbest kaldı.

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Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre Şanlıurfa'da küçük yaşta bir kız çocuğunun, 74 yaşındaki bir kişi tarafından sokakta taciz edildiği iddiasını haberleştiren gazeteci Mehmet Yetim’in valilik açıklamasından iki saat önce yaptığı haberden dolayı yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Binlerce kişinin paylaştığı bir görüntüyü haberleştiren Yetim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, serbest kaldığını duyurdu.

“BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ SÜRDÜRECEĞİM”

Yetim, “Malum olduğu üzere yapmış olduğum bir paylaşım dolayısıyla dün gözaltına alınmıştım. Bugün Siverek Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğum ifade sonrası serbest kaldım. Tarafsız ve Bağımsız Gazeteciliği sürdüreceğimi tüm kamuoyunun bilmesini isterim” dedi.
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