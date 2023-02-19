A haber'den çadır şov: Duyanlar deniz kenarında lüks villa zanneder

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, 10 ilde OHAL ilan edilmişti. Can kaybı sayısıysa son belirlemelere göre 40 bini geçti.







Depremden 13 gün geçmesine rağmen birçok bölgeye henüz çadır gönderilmiş değil.





Malatya’ya giden A Haber ekibiyse çadır kentte yaşayan bir ailenin evini ziyaret etti.





A Haber muhabiri Kerim Ulak, çadıra girerken, “İçeri girince bizi burada bir antre karşıladı. Bu antreden geçerek şu an salona geldik…” sözlerini sarf etti.





Ulak, çadırda altı kişinin kaldığını görmezden gelerek 25 metrekare olmasına övgü yaptı. “Oldukça büyük ve oldukça sıcak” ifadelerini kullandı. Muhabirin mikrofon tuttuğu depremzedeyse; “Biz İstanbul depremini gördük; orada devlet yoktu o zaman. Şu an Allah devlete zeval vermesin…” dedi.





Çekimlerin yapıldığı esnada askerlerin çadıra depremzedelerin ihtiyaç duyduğu yardım malzemeleriyle dolu bir koli getirmesi ise dikkat çekti.