Samanyolu Haber /Gündem / AFAD'dan uyarı: O evlere girmeyin! /19 Şubat 2023 12:56

AFAD'dan uyarı: O evlere girmeyin!

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir" dedi. Tatar aynı açıklamasında hasarlı bina uyarısında bulundu.

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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında; Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Tatar'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

*Bu her iki çok sıra dışı deprem. Artçı sarsıntı sayısı 6 bini geçti. Şu anda 6 bin 40'a ulaştı. 3-4 arası büyüklükte olanlar 1628, 4-5 arası 436, 5-6 arası 40 adet olarak ölçüldü. Bir adet de 6üzerinde sarsıntı var. 5-6 arası 40 adet artçı sarsıntı, son 4 ayda yaşadığımız İzmir ve düzce merkezi büyüklüğündeki depremlere karşılık geliyor. Dün de yine Göksun merkezli 5.1 büyüklüğünde artçı meydana geldi.

UYARI YAPTI
*Artçı sarsıntılar daha uzun bir süre devam edecek. Bu artçılar 5 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor.

*Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerden birindeki gökyüzünde şimşek çakması olağan görüntülerdir. Bu kadar büyük bir sürtünme etkisi ile fayın kırıldığı hat boyunca ışık kütlesinin oluşması olağandır.

*Heyelan ve kaya düşmesi anlamında yerleşim bölgelerini doğrudan tehdit eden tehlikenin bulunmadığını söyleyebiliriz.
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