Samanyolu Haber /Dünya / AB, aşı siparişini 600 milyon doza çıkardı /08 Ocak 2021 13:30

AB, aşı siparişini 600 milyon doza çıkardı

Avrupa Birliği'nin (AB), BioNTech ile Pfizer'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan 300 milyon doz daha sipariş ettiği öğrenildi.

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Böylelikle, AB'nin elindeki aşı miktarı ikiye katlanarak 600 milyon doza ulaşacak.

Avrupa Birliği (AB), BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından 300 milyon doz daha alarak siparişini 600 milyon doza çıkardı. 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda 300 milyon doz aşıya erişimimiz var. İyi haber, bu miktarı geliştirmek üzere BioNTech/Pfizer ile anlaşma sağladık. Yeni anlaşmayla birlikte, mevcut siparişimize 300 milyon doz daha aşı ekledik" ifadelerini kullandı.
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