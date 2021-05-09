Samanyolu Haber /Gündem / AB çocuk ve gençler için 1,8 milyar doz aşı alacak /09 Mayıs 2021 11:15

AB çocuk ve gençler için 1,8 milyar doz aşı alacak

Aşılardaki patentlerin kaldırılması tartışması sürerken Avrupa Birliği, 1,8 milyar doz Pfizer-Biontech aşısı almak için anlaşma imzaladı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yeni sözleşmeyi duyurdu.

ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN
Avrupa’da aşılama sürecinin iyi ilerlediğine vurgu yapan Von der Leyen, ilave dozların bağışıklık artırıcı aşılarda, ortaya çıkan yeni varyantlarla mücadelede, çocuk ve gençlerin aşılanmasında kullanılacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un aşı alımına karşı çıktığı yönündeki haberlerin ardından yapılan yeni sözleşmeye göre BioNTech-Pfizer’la 2021-2023 yılları için 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar dozluk alım sözleşmesini onayladığını kaydetti.

450 MİLYON NÜFUSLU AB’YE HERYERDEN AŞI
AB’nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak yaz aylarında 450 milyon nüfusluk AB’de, yetişkin nüfusun yüzde 70’ini aşılamayı hedefliyor
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