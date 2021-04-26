Samanyolu Haber /Dünya / AB’den corona kararı: Aşı olan gelebilir /26 Nisan 2021 19:14

AB’den corona kararı: Aşı olan gelebilir

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, New York Times'a konuştu ve AB'nin yeni kararlar almayı gündeme getirdiğini söyledi.

SHABER3.COM

Bir süre önce Türkiye’ye gelerek Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından üçlü koltuğa oturtulmaya zorlanan Ursula von der Leyen’den yeni açıklamalar geldi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a konuşan von der Leyen Avrupa Birliği ülkelerinin aşı olmuş ABD vatandaşlarına kapılarını açmaya hazırlandığını söyledi.

ABD’de hızlı bir şekilde aşı sürecinin ilerlemesinin bu kararda önemli bir payı olduğunu söyleyen von der Leyen taraflar arasında görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

ÜÇ AŞIYA ONAY VERDİ

Brüksel’de gazeteye konuşan von der Leyen, “Amerikalılar gördüğüm kadarıyla Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayladığı aşıları kullanıyor. Bu durumda Amerikalıların AB ülkelerine girmelerine ve serbestçe dolaşım haklarına sahip olmalarında bir sorun görmüyorum” dedi.

von der Leyen, “AB’ye üye bütün 27 ülke de koşulsuz olarak EMA’nın onayladığı aşıları olanları kabul etmeye hazır. AB’nin ilaç regülasyonunu düzenleyen EMA, Moderna, Pfizer/BioNTech ve Johnson & Johnson aşılarına onay verdi” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB’den corona kararı: Aşı olan gelebilir Sonraki Haber >>

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:57:06