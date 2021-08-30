Samanyolu Haber /Dünya / AB’den dikkat çeken corona kararı /30 Ağustos 2021 20:12

AB’den dikkat çeken corona kararı

Avrupa Birliği, artan Covid-19 vakaları nedeniyle ABD'yi güvenli seyahat listesinden çıkardı.Avrupa Birliği’nden ABD ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Son zamanlarda artan corona virüsü vakaları sonrası AB, ABD’yi güvenli seyahat listesinden çıkardı.

SHABER3.COM

CORONANIN MERKEZİ

Dünya genelinde ABD coronanın merkezi durumunda. Dünya sıralamasında ilk sırada bulunan ülkede toplam vaka sayısı 40 milyona yaklaştı. Şimdiye kadar ülkede corona nedeniyle 654 bin kişi hayatını kaybederken 8 milyondan fazla da aktif vaka bulunuyor.

İNGİLTERE TÜRKİYE’Yİ KIRMIZI LİSTEDE BIRAKMIŞTI

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı ise geçtiğimiz hafta Covid-19’a karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesini güncellemişti. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Lihtenştayn, Litvanya, İsviçre ve Azor Adaları'nın “güvenli” ülkelerin bulunduğu yeşil listeye alındığını duyuran İngiltere dünya sıralamasında 7. olan Türkiye’yi kırmızı listede bırakmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB’den dikkat çeken corona kararı Sonraki Haber >>

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:31:35