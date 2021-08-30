AB’den dikkat çeken corona kararı

CORONANIN MERKEZİ







Dünya genelinde ABD coronanın merkezi durumunda. Dünya sıralamasında ilk sırada bulunan ülkede toplam vaka sayısı 40 milyona yaklaştı. Şimdiye kadar ülkede corona nedeniyle 654 bin kişi hayatını kaybederken 8 milyondan fazla da aktif vaka bulunuyor.





İNGİLTERE TÜRKİYE’Yİ KIRMIZI LİSTEDE BIRAKMIŞTI





İngiltere Ulaştırma Bakanlığı ise geçtiğimiz hafta Covid-19’a karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesini güncellemişti. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Lihtenştayn, Litvanya, İsviçre ve Azor Adaları'nın “güvenli” ülkelerin bulunduğu yeşil listeye alındığını duyuran İngiltere dünya sıralamasında 7. olan Türkiye’yi kırmızı listede bırakmıştı.



