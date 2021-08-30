Türkiye’nin Sezgin Baran Korkmaz talebi kabul edildi

Türkiye'nin Avusturya'da Wels Mahkemesi'ne yaptığı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade başvurusunun kabul edildiği öğrenildi.Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, müvekkili hakkında devam eden ABD'ye iade talebinin incelenmesinin ardından durumun netleşeceğini söyledi.





Dülger, "Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olabilecektir" dedi.





Dülger’in açıklaması şöyle:





Suç örgütü lideri Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyarısıyla yurt dışına gittiğini iddia etmişti.





Peker, Habertürk TV program sunucusu Veyis Ateş'in yurtdışına giden SBK Holding Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde ücretsiz kaldığını ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için arabuluculuk yaptığını ileri sürmüştü.





Ateş’in, Korkmaz’dan ‘yardım etmek için’ 10 milyon euro istediği iddia edilmişti. Bu iddiaları yalanlayan Ateş, yine de savunma yapmayarak Habertürk'ten istifa etmişti.