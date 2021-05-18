AB’den İsrail-Filistin arasında ateşkes çağrısı

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail’in Filistinlilere saldırılarının ardından artan gerilimi görüşmek üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İsrail-Filistin arasında ateşkes, Gazze’ye insani yardım erişimi ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.







Borell, “Hamas’ın saldırılarını kınıyoruz, İsrail'in savunma hakkını destekliyoruz ama bunun uluslararası insancıl hukuk açısından yapılması gerekiyor. Kutsal yerlerin ve ibadet yerlerinin statüsüne saygı duymalıyız. İsrailli yetkililer, Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nin tahliyesini durdurmalı” dedi.





Can kaybının kabul edilemez sayıya ulaştığını belirten Borrell, “Şiddetin artması sivillerin kaybına, ölümlerine, yaralanmalarına neden oldu, bunların arasında çok sayıda kadın ve çocuk var, bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.





“SİYASİ ÇÖZÜM GERELİYOR”





AB'nin İsrail güvenlik hukukunu desteklediğini belirten Borrell, “İsrail ve Filistin için güvenlik siyasi bir çözüm gerektiriyor. Politik bir ufku yeniden kurmalıyız. Filistin seçiminin organize edilmesi bir öncelik olmalı, herkesten bunu teşvik etmesini istiyoruz” dedi.





MACARİSTAN AÇIKLAMAYI KABUL ETMEDİ





Borell, toplantıya katılan 27 ülkeden 26’sını ortak bir karara vardığını belirterek, Macaristan’ın bu açıklamayı kabul etmeyen tek ülke olduğunu ifade etti. Öte yandan İsrail'in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybı 213'e, yaralı sayısı ise bin 442'ye yükseldi.