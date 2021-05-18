Samanyolu Haber /Dünya / AB’den İsrail-Filistin arasında ateşkes çağrısı /18 Mayıs 2021 20:39

AB’den İsrail-Filistin arasında ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İsrail-Filistin arasında ateşkes, Gazze'ye insani yardım erişimi ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail’in Filistinlilere saldırılarının ardından artan gerilimi görüşmek üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İsrail-Filistin arasında ateşkes, Gazze’ye insani yardım erişimi ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Borell, “Hamas’ın saldırılarını kınıyoruz, İsrail'in savunma hakkını destekliyoruz ama bunun uluslararası insancıl hukuk açısından yapılması gerekiyor. Kutsal yerlerin ve ibadet yerlerinin statüsüne saygı duymalıyız. İsrailli yetkililer, Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nin tahliyesini durdurmalı” dedi.

Can kaybının kabul edilemez sayıya ulaştığını belirten Borrell, “Şiddetin artması sivillerin kaybına, ölümlerine, yaralanmalarına neden oldu, bunların arasında çok sayıda kadın ve çocuk var, bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ ÇÖZÜM GERELİYOR”

AB'nin İsrail güvenlik hukukunu desteklediğini belirten Borrell, “İsrail ve Filistin için güvenlik siyasi bir çözüm gerektiriyor. Politik bir ufku yeniden kurmalıyız. Filistin seçiminin organize edilmesi bir öncelik olmalı, herkesten bunu teşvik etmesini istiyoruz” dedi.

MACARİSTAN AÇIKLAMAYI KABUL ETMEDİ

Borell, toplantıya katılan 27 ülkeden 26’sını ortak bir karara vardığını belirterek, Macaristan’ın bu açıklamayı kabul etmeyen tek ülke olduğunu ifade etti. Öte yandan İsrail'in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybı 213'e, yaralı sayısı ise bin 442'ye yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB’den İsrail-Filistin arasında ateşkes çağrısı Sonraki Haber >>

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

"Yalancı A Haber, doğru haber yap"

Köprüye "128 milyar dolar nerede?" pankartı asıldı

Köprüye

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:56:00